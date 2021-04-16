隨著所有年度獎項完成開票作業，PLG從16日開始，將會陸續公布各個年度獎項獲選名單，全部交給球迷票選的年度人氣王率先公布，是由台北富邦勇士「野獸」林志傑拿下，也算實至名歸，不過排在人氣王票選第2的新竹街口攻城獅後衛高國豪，也提前展現他的高人氣或名氣。

以下是PLG發布新聞稿內容，「P.LEAGUE+ 日前已經進行完2020-21年賽季例行賽所有賽程，除了年度數據獎項得主已經出爐，聯盟於16日開始陸續公佈各個年度投票獎項，其中完全由球迷投票選出的年度人氣王，由台北富邦勇士的林志傑獲此殊榮。

這次年度人氣王投票，總共吸引12860位球迷朋友參與線上投票，林志傑拿下4725票、以36.74%的得票率拿下PLG首次年度人氣王獎項。第2名是新竹街口攻城獅的高國豪、拿下2687票，第3名則是福爾摩沙台新夢想家的田壘、拿下1239票。

林志傑在PLG賽場上的一舉一動，總是能牽動球迷的心，不論在主場或是客場出賽，野獸出場時永遠都擁有最大的歡呼聲，足以證明林志傑在球迷心目中的地位，獲得年度人氣王實至名歸。」

(中時 )