新北市樹林捐血室今舉行啟用儀式，未來採每日定時開放，將應付土城、樹林、三峽、鶯歌區捐血需求。（蔡雯如攝）

新北市樹林捐血室今舉行啟用儀式，未來採每日定時開放，將應付土城、樹林、三峽、鶯歌區捐血需求。（蔡雯如攝）

新北市土城、樹林、三峽、鶯歌區民眾捐血風氣盛，但都需等每月巡迴車到訪時才可捐血。樹林芳園扶輪社、台北捐血中心為提升服務在樹林火車站周邊設置「樹林捐血室」，今剪綵啟用，捐血中心企劃課長劉俊宏表示，目前北部區域A型血庫存偏低，剩下6.2日的庫存，安全庫存量是7至10日，呼籲民眾踴躍捐血。

位在中山路一段276號6樓的樹林捐血室今舉行啟用儀式，立法委員蘇巧慧、樹林區長王坤南、市議員廖宜琨、陳世榮、洪佳君等人皆出席。

國際扶輪3490地區樹林芳園扶輪社長陳文鳳表示，土樹三鶯地區沒有固定的捐血區域，民眾無法依生活習慣進行捐血，且捐血車未有血小板分離技術，無法捐贈血小板，但許多病患仍有血小板捐贈的需求，因此在募集全球各地扶輪社、靈鷲山佛教基金會等單位的資金，成功募款了20萬美金打造樹林捐血室，盼每日定時開放，提供更多捐血需求。

劉俊宏表示，捐血室相較於捐血車環境更舒適，此外，捐血室可做全血分離，捐血過程中能獲得更多血小板，讓病人減少因輸用不同個體血液引發的不良反應，提高血小板輸注治療的成功率，由於血小板分離一次須花費1.5小時，目前台灣多數的移動式捐血車都無法進行。

劉俊宏說，台北捐血中心平均每日需2200袋血液才足夠供應雙北、基隆、宜蘭、花蓮、金門、馬祖醫療院所使用，目前北部地區A型血量庫存偏低，O型也稍嫌不足，安全庫存量皆低於8日，樹林捐血室成立後，民眾不用再等捐血車，可即時來捐血，補足北部區域血量庫存。

(中時 )