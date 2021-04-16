近期國內旅遊盛行，收拾行李的時候不免煩惱要帶哪些化妝品，高人氣彩妝品牌Milani推薦5樣多功效單品，輕輕鬆鬆完成化妝包收納術，妝容在5分鐘內迅速完成，還能持久不脫妝，讓你穩坐旅程中的最美C位。

▍必備輕品1：Conceal+Perfect 完美零瑕二合一粉底液

開架底妝色號最齊全的Milani Conceal+Perfect 完美零瑕二合一粉底液能整天維持肌膚美肌模式不脫妝，從白皙自然到健康小麥等多種色號選擇，讓肌膚輕透呼吸地自然不厚重，不論自拍、獨照、合照總是完美零瑕。可單擦或疊擦，更省去多帶遮瑕膏的麻煩，擁有完美的微霧奶油肌。

Conceal+Perfect 完美零瑕二合一粉底液。（圖／品牌提供）

▍必備輕品2：Baked Blush經典烘焙腮紅

旅行難免舟車勞頓氣色欠佳，就使用Milani Baked Blush經典烘焙腮紅02 Rose D'Oro修飾臉部，讓你全程都有健康緋紅好氣色。粉質細膩輕鬆暈染，一刷立馬擁有自然粉嫩蜜桃頰，高溫烘烤製成，高度顯色，餅面大理石紋路中還帶有細緻金屬珠光，同時能讓膚色瞬間透亮、澎潤立體有型，提升妝容質感，當成眼影上眼妝也超級美。

Baked Blush經典烘焙腮紅。（圖／品牌提供）

▍必備輕品3：The Tank持久暢流眼線液

如果旅行中眼線突然頑皮掉漆搞失蹤、暈成熊貓眼或是糊髒了眼妝，彩色的旅行肯定變成黑白。一整天24小時防水防汗超持久不暈染的Milani The Tank持久暢流眼線液精準筆尖極細極穩，完美控制眼線液流量，即使手殘也能畫出完美眼線，經典黑色系讓所有穿搭、妝容都經典百搭。

The Tank持久暢流眼線液。（圖／品牌提供）

▍必備輕品4：Color Statement超顯色經典絲滑唇膏

旅行選擇奶油質地的Milani Color Statement超顯色經典絲滑唇膏，一擦即亮麗顯色並可襯出肌膚美色，同時能減少唇紋與滋潤雙唇，在旅行中可以省去攜帶潤唇、護唇膏的負擔。眾多色號中可以挑選由百萬粉絲追蹤的美妝Youtuber所推薦的#29 Teddy Bare榛果可可牛奶色，打造高級質感唇妝。

Color Statement超顯色經典絲滑唇膏。（圖／品牌提供）

▍必備輕品5：Make It Last 長效持久定妝噴霧

出門在外最怕完美妝容跟著汗水脫妝，瀕臨融妝危機，還要躲在角落偷偷補妝，旅行中別再為了這事打壞興致，就讓神隊友Milani Make It Last 長效持久定妝噴霧來取代蜜粉和粉餅，兼顧保濕與定妝雙重功能，上妝前全臉使用為肌膚保溼打底讓底妝更服貼；妝後再隨手一噴，底妝與肌膚自然融為一體，三兩下就可以瀟灑地把它收進小小化妝包裡，暢快玩耍一整天。

Make It Last 長效持久定妝噴霧。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得Milani粉底液正品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2021/4/29

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

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(中時新聞網)