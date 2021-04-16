擺脫「慶記之都」惡名，高雄檢警大動作查槍，苓雅分局和嘉義海巡署合作，報請高雄地檢署指揮，一舉逮獲莊姓毒販兜售680公克各式毒品，還在莊嫌住處花盆裡挖出3把改造手槍，後續要追查槍枝有無涉及其他刑案。

日前高雄仁武因男女感情糾紛、引爆槍戰，造成4人中彈受傷，高雄市警局宣示全力肅槍，日前在屏東破獲改造槍枝工廠，起出槍枝與子彈。

苓雅分局和海巡署嘉義查緝隊合作，鎖定高雄莊姓男子長期販毒且擁槍自重，報請雄檢指揮，前往莊嫌位於高雄市苓雅區的住處搜索，當場起出680公克安非他命、海洛因及毒咖啡包外，還在房內找到一把威力待鑑定的空氣長槍。

但依據線報，莊男持有武力不只如此，專案人員便仔細在莊男住處展開地毯式搜索，發現1樓空地上擺放數個盆栽，但盆栽內的植物幾乎乾枯，專案人員察覺有異，直接把盆栽翻倒，用塑膠袋包裹的3把改造手槍、120發子彈陸續掉出。

檢方表示，莊男把責任全推給死去友人，稱友人生前把槍枝寄放在他這裡，沒有用來犯案，但警方懷疑其說詞，正全面清查有無涉及其他刑案。

(中時 )