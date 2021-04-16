水情持續吃緊，高雄市對於抗旱是否會再用民間地下水井或造水井，何時會進入下一階段限水？市長陳其邁說，5月底若沒有再增加更多水源，高雄整體供水就可能面臨到進入紅色警戒，最壞劇本，就是在把原來的減量供水橙燈延到6月中，同時希望在高屏溪沿岸或相關水源豐富的地區能夠鑿井，來增加更多的水源，才能平安在6月中至6月底，穩定高雄整個供水。

陳其邁表示，高雄現在面臨的是如何來全面抗旱，目前高雄及台南都是橙燈，按照現有減量供水進度，5月底若沒有再增加更多水源，高雄整體供水就可能面臨到進入紅色警戒。

陳其邁說，台南一天用水量約90萬噸，高雄130萬噸，屏東則地下水源較豐富，台南的90萬噸，其中50萬噸是曾文跟烏山頭水庫的水，40萬噸引用南化水庫的水，南化水庫的水過去從枯水期開始，就從甲仙溪越域引水到南化水庫，理論上，南化水庫的水，必須在高雄市水情嚴峻時候，能夠增加供水量給高雄，但是因為水源調度，它是一個連通管理，假如曾文水庫跟烏山頭水庫的水量又下降，就會排擠到南化水庫供給高雄的水。

陳其邁指出，高雄市從14日起就進行整個區域水源的調度，一方面要讓高雄市水源能夠自給自足，萬一最壞一個劇本，就是在6月中，把原來的減量供水橙燈延到6月中，假如都沒有下雨的最壞情況下，進入紅色燈號時候，可能台南及高雄一定要再增加更多水源來滿足民生跟工業的需求，那就必須大量來增加地下水的水源。

陳其邁說，抗旱會議一直在持續進行，希望能再增加更多水源，包括在高屏溪沿岸或是相關水源豐富的地區能夠鑿井，以這些深井來增加供水，另一方面在工業區或其他市區，也必須增加地下水的增量及鑿井行為，這樣才能夠平安在6月中到6月底，穩定高雄整個供水，這樣高難度的工作，是需要水公司、水利署及地方政府一起通力來合作。

陳其邁強調，今天也會找中油及一些大型有能力來增加水源的公司先做好準備，因為深水井也要有一、兩個月的工程試算，因此現在就要開始做最壞劇本的打算，現在除游泳池、洗車減少不必要的供水，也需要大家配合共體時艱，來度過這次缺水的危機。

(中時 )