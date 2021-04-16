精誠（6214）近日持續加碼晉泰（6221）705張，累計持股比率攀升至21.86％。

精誠指出，之前持有晉泰持股8,427張、持股比率16.52％，4月6～9日，經由證券商營業處所再買入705張，持股上升至9,132張、持股比率17.9％，另精聚資訊持股2,022張、3.96％則未變，合計持股從20.48％上升至21.86％。

(工商 )