精誠續加碼買晉泰705張 持股比率升至21.86％ 12:502021/04/16 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 精誠（6214）近日持續加碼晉泰（6221）705張，累計持股比率攀升至21.86％。 精誠指出，之前持有晉泰持股8,427張、持股比率16.52％，4月6～9日，經由證券商營業處所再買入705張，持股上升至9,132張、持股比率17.9％，另精聚資訊持股2,022張、3.96％則未變，合計持股從20.48％上升至21.86％。 維珍銀河創辦人布蘭森 出脫逾1.5億美元持股 179檔瘋換手 震盪逾10％ (工商 ) #精誠 #晉泰 #持股比率 #持股 #加碼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股大漲200點 元大金市值晉級金融業前六大 17:132021/04/15 財經 《資訊服務》精誠連續7年配息5元 07:442021/04/15 財經 《半導體》日月光投控EPS看升 美系外資喊上130元 12:172021/04/16 財經 三商集團 賣出宏遠證3,457張 12:202021/04/16 財經 護國神山Q2小逆風 外資：無需在意 04:102021/04/16 財經要聞 山林投資負責人彭錦繡 悄悄敲進大量2千張 12:592021/04/16 財經 晶瑞、乂迪生、晉弘3檔興櫃新兵今掛牌 09:092021/04/16 財經 《集中市場》外資止步連4賣 台積威武奪下萬七碉堡 15:232021/04/15 財經 富邦越南（00885）ETF 4/19上市 11:342021/04/16 財經 大基金減持中芯國際1億股 21:002021/04/15 財經 一帶一路印尼指標／雅萬高鐵隧道切斷山泉 西爪哇民眾買水度日2年 12:242021/04/15 國際 財經熱門新聞 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 中鋼變猛虎狂噴40％ 謝金河曝背後2大暴衝關鍵 - 財經 花旗震撼彈286萬卡友傻眼 網哀「Air pods還有嗎」：今天還給我推銷 - 財經 我晶圓代工規模 一枝獨秀 - 財經要聞 - 工商時報 新竹暫不分區供水 經長：中油將在鯉魚潭鑿3口井 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。