日本政府日前決議，將在2年後開始將稀釋過的福島核廢水排入海中，引發鄰國嚴正抗議，民進黨表示，相關部門都多次向日方傳達國人跟環保團體的憂慮，原能會也正式向日方表達反對意見，不過，國民黨則批政府對此事態度軟弱。昨(15日)起有一份網路投票詢問網友「是否滿意台灣政府目前的表態方式？」截至今(16日)中午12時45分許，結果顯示有超過九成網友表達「不滿意」的意見，不滿意比例超級高。

民進黨發言人謝佩芬14日表示，不論是總統府和行政院都已清楚表示，包含外交部、駐日代表處、農委會等相關部門，都多次向日方傳達國人跟環保團體的憂慮，原能會也正式向日方表達反對意見，要求日本政府需正視各界的多元意見，也會持續關注日方與國際原子能總署（IAEA）等後續因應作為，並與日方更加緊密進行相關技術交流與資訊分享，民進黨對於核能的立場從未改變。

網路媒體《Nownews》昨以「福島擬核廢水放流大海，恐將衝擊台灣漁業！你是否滿意台灣此舉表態方式？」為題，進行網路投票，並提到日本鄰國強烈抗議，台灣政府卻只表達「遺憾」，駐日代表謝長廷僅透過臉書，嚴正表達關切，你是否滿意台灣此舉表態方式？該投票時間為15日至21日，截至今12時45分為止，有93.55%網友表達「不滿意」，6.45%網友投下「滿意」。

而認為滿意的網友表示，「請問除了抗議還能幹嘛？」至於不滿意的網友則是表示「國人健康何在？」「這問題白問」、「悶不吭聲」、「不敢捍衛自己的國家」、「還以為是來當說客的」、「加油啊，拜託再硬一次」、「這算哪門子的表態」。

(中時新聞網)