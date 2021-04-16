全球汽車輪胎需求自2020年第2季谷底回升後持續溫和復甦，帶動輪胎業營收回溫，正新(2105)第1季營收274.92億元，年增40.4％，每月維持3成以上成長。公司今年上半年總體訂單大於產能，原料成本墊高，但報價跟進調漲，今年營運成長可期。

正新受惠大陸OE及RE同步成長，及東南亞兩輪市場的布局，去年第3季起單季營收轉正，獲利更呈現倍數成長，全年繳出EPS1.85元成績，為4年來最高。

今年第1季開工率較去年第4季提升，第1季的原料上漲反映到4月，目前第2季原料採購完成，價格相對平穩。日後新接訂單仍會依照市場走勢調整。

公司於2017年開始布局印度、印尼(雙印)機車胎產能，搶占印度及東協市場約年銷4,000萬台機車OE市場。印尼去年10月毛利開始轉正，但本業還沒獲利，目前市場供不應求且產線滿載，價格調升改善獲利；將擴第3條1萬條日產能，目標年底3萬條達滿載，第4條也在進行規劃。印度規劃日產能1.7萬條產線，目前達1.6萬條，將再擴增1萬條產線。

兩岸部分，大陸漳州將擴增二輪日產能14萬條產線，估計6萬條配置為BC，主攻內需市場。而台灣將建置ATV全地形車胎，目標北美市場，其次為歐洲及澳洲，規劃產能0.8萬條，用於越野運動、農業等用途。

(時報資訊)