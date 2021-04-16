白襪昨天剛對印地安人上演無安打比賽，兩隊今日仍很有火藥味，首局白襪伊頓(Adam Eaton)敲安想撲上二壘時，認為自己被印隊野手「擠」離壘包被裁判判出局，相當不滿還動手推人，引發兩隊板凳清空，最後印隊以4比2贏球，賽後伊頓冷靜之後先道歉，還苦求大聯盟別處罰他。

1局下半伊頓在一壘上有人時敲出安打，他趁球先傳往三壘時快馬加鞭想衝上二壘，不過印隊回傳球也很快，雖然在重播中伊頓看起來是先上壘，但游擊手吉曼尼茲（Andres Gimenez）的腳卡住他，在身體往上移動想觸殺他時，伊頓的手被順勢擠離壘包因此被判出局，伊頓一怒之下動手推了吉曼尼茲，印隊隊友見狀衝上場助威，引發兩邊板凳清空。

「我試圖從他（吉曼尼茲）身後空隙滑進壘包，而且我停下來了，我認為當我停止滑壘代表我已經安全上壘，但事情很突然，我的手被抬起來被迫離開壘包。」伊頓在賽後解釋當時情況，「我試著向二壘裁判解釋，希望他了解情況，但事情後來有點擦槍走火，我非常尊重守中線的那兩個傢伙，只是我當時被判出局心情真的很難受。」

伊頓賽後態度大放軟，還先道歉球原諒，由於新冠肺炎疫情期間大聯盟不鼓勵這種群聚行為，當伊頓被問到是否擔心因此被禁賽或罰款時，他感到有些驚訝，「我還沒想到這點，但謝謝你提醒我了，我想接下來6到8小時我會相當坐立難安，如果MLB有聽到的話，我想說真的很抱歉，拜託別罰我禁賽。」

而由於白襪今日派出右投的藍斯林(Lance Lynn)先發，印隊台灣選手張育成整場都沒有機會上場，在衝突爆發時也沒有看見他的身影。

伊頓（中右）試圖跟印隊游擊手吉曼尼茲解釋當時情況。（美聯社）

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