受全球鋼價飆升、美國對大陸鋼材徵25%反傾銷關稅等激勵下，中鋼股價進入4月後狂飆近40%引起討論，有網友在PTT上發文詢問是否該繼續持有中鋼，有人點出「原物料真的旺，先放到40塊再說」，但也有網友提醒，2008年中鋼股價飆到50塊時曾有人喊會到70，但一路套到現在，更有網友透露媽媽2008年買在51.9元高點，至今還沒回本，追高前要審慎評估。

中鋼最近一波走勢嚇人，從4月1日的25.8元飆升至今（16日）最高價35.7元，漲幅將近4成，法人甚至喊出目標價40元，引起股民好奇到底應不應該繼續追。

網友在PTT上表示，母親持有中鋼7張成本約10萬，近期漲到33元後，考量近年現金股利不佳且無股票股利，因此考慮售出獲利了結，想詢問網友看法。

Po文一出引起不小討論，不少人認為今年中鋼迎來前所未有的高點，真的很有機會站上40元，如果沒信心可以分批賣，出現「跌破昨天低點再說，亂賣會後悔」、「看40啦，別亂賣」、「鋼鐵很旺，大陸減產爽到大家」、「保守40樂觀50，賣了會後悔」、「不會那麼順到目標價，但33不是終點」等留言。

儘管不少網友看好中鋼股價持續飆升，但也有人點出2008年中鋼站上50元時目標價喊到70元，但中鋼在2008年底隨即跌到20元以下，之後十年都在20元徘迴，直到今年才有起色，強調真的不要隨便追高，有網友以母親的經驗為例，指出當年買在51.9元高點，到現在都還沒解套，出現「見漲追漲最容易受傷」、「高點買下去就住套房」、「買套房的最佳時機，看是股市還房市」等留言。

根據中鋼公告3月份財報，合併營收368.95億元年增達32.93%，財訊傳媒董事長謝金河指出，去年中鋼第四季大賺52.45億元，今年前兩個月已賺74.6億，接下來有一季賺百億的機會。

(中時新聞網)