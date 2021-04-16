立委楊瓊瓔與市議員陳本添爭取月眉國小操場整建工程，教育部體育署補助經費90％，計531萬元。（王文吉攝）

台中市后里區月眉國小的操場PU跑道超過18年未整修，出現龜裂、掏空及不平整等問題，遇雨就積水、淹水等狀況，學童在上面奔跑相當危險。經立委楊瓊瓔與市議員陳本添爭取近590萬元經費，預計6月底前動工整修，9月底前完工，提供學童及社區居民安全運動環境。

月眉國小的操場已逾18年未整修，地坪多處塌陷破損、排水不良易積水，操場周邊也因為樹根隆起破損、不平整等。校長廖曉柔指出，學校操場很多地方都有破損、脫落的現象，無法進行小規模修補，不但學童使用不便，更嚴重影響學童運動安全，亟待修繕。

家長會長王子欣也說，校方爭取多年PU跑道重新翻修工程，因預算未獲支持而擱置，感謝立委楊瓊瓔爭取中央補助，操場終於可以翻新。陳本添強調，學生及社區民眾都仰賴學校操場運動，感謝楊委員向教育部爭取90％經費補助，降低台中市政府的配合款項負擔。

教育局副局長葉俊傑說明，月眉國小操場整建工程總經費590萬元，教育部體育署補助經費90％，計531萬元，另台中市教育局將補助10％，計59萬元，希望暑假施工，9月底前完工。楊瓊瓔服務處執行長洪柳益期望新跑道完工後，學生可以放心奔跑，社區民眾運動也更安全。

(中時 )