路透社引述一名拜登政府高層指出，美國總統拜登和日本首相菅義偉將在今天鋒會上就中國加強施壓台灣，組聯合陣線挺台。

路透社報導，拜登今天接見來訪的菅義偉，是拜登上任後首次與外國領袖面對面鋒會。不願具名的官員表示，拜登和菅義偉料將在會中達成一份針對台灣議題的聯合聲明。

拜登和菅義偉也會就中國如何對待新疆穆斯林及香港帶來的影響等議題交換意見，同時宣布日本將投入20 億美元（約新台幣572億元）在5G研發，對抗中國的華為。

這名官員告訴記者：「你們先前已過美日兩國就台海兩岸局勢、維持和平穩定及維持現狀等發表過一系列聲明。我預期這次你們會看到兩國在這些議題上的正式聲明與諮商。」

美、日最近一次發表共同聲明提到台灣，已要回溯到1969年，當時日本首相表示維護「台灣地區」的和平與安全，對日本自身安全的重要性，但當時東京與北京尚未關係正常化。

不過路透社認為，而這樣的聲明可能還達不到美國希望在菅義偉身上所看到的標準。菅義偉去年9月接下首相一職，承接的是要在安全問題和深化經濟連結間取得平衡的中國政策。

法新社報導，美方高層官員還表示，具有領先技術的日本還將宣布規模達20億美元的「重大承諾」，即與美國合作「致力於5G和未來進一步的發展」。

美國認為中國的華為對民主世界的安全和隱私構成威脅，儘管美國對華為施加龐大壓力，但華為已在第5代（行動）網路位居主導地位，而5G正成為全球經濟日益重要的一部份。

拜登除邀菅義偉成為第一位接見的外國領袖，接著預計5月接見南韓總統文在寅，反映出拜登將美國盟友的先後順序做出更新，並把崛起的中國視為美國最緊迫的挑戰。

(中央社)