台灣生技在美傳捷報，全心醫藥今天宣布獲國際基金投資18億元，且先導候選藥物、在台開創的蛋白新藥第一次獲美國FDA認證。執行長周慧泉期許以「連結」點亮台灣生技。

6300萬美元（約新台幣18億元）募資案是生技界的大消息，也是旅外台灣專業人士連結故鄉、經歷和初心的故事。

由台灣起家、總部設在舊金山灣區紅木城（Redwood City）的全心醫藥生技公司（AltruBio Inc.）總裁兼執行長周慧泉（Judy Chou）接受中央社專訪表示，國際基金的水準、要求之高且多，他們的審查、看重與超額投資，對台灣的團隊是很大的肯定。

這項消息今天成為生技新聞外媒的焦點，Fiercebiotech以頭條新聞標題「新品牌、新董事會、新焦點」報導全心醫藥生技的巨額募資。Endpoints News提到，「改頭換面後，全心醫藥表示準備在移植物抗宿主疾病（GvHD，也稱急性排斥）上有重大斬獲」。

這3家國際投資公司包括2016年成立的醫療科技和生命科學領域的年輕創投基金aMoon；1993年成立於舊金山灣區的BVF基金，被認定是生技領域最資深的老字號機構投資者之一；總部在紐約的知名跨界基金CAM Capital，針對上市前及上市後生物技術公司精準投資。

融資完成後，全心醫藥生技一位外籍董事在對周慧泉的電子郵件中表示：「簡直不敢相信這一天會發生。」尤其在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行之際，為台灣的公司在美國募資是個大挑戰，沒有過去的人際關係幾乎很難辦到。

攤開全心醫藥「全明星」的董事會名單，其中多位是周慧泉在基因工程科技公司（Genentech）業界經驗豐富的老同事，同聚一堂為台灣的生技公司奔走。

但同一批董事會成員、同樣的科學家團隊，在去年10月面臨資金困難時，考慮的是「還要不要繼續撐下去」。

周慧泉認為至為珍貴的經驗是「團隊走過冤枉路、坎坷挫敗，靠著信念一直撐下來」，擁有台灣背景的人，接棒帶入國際的經驗，讓團隊成長茁壯。

全心醫藥的前身是擁有約20年歷史的台醫新藥控股公司（AbGenomics Holding Inc.），創辦人是台大醫學院免疫所前所長林榮華。品牌重新出發是在素有「生技界張忠謀」名聲、羅氏大藥廠（Roche）前營運總裁楊育民博士接下董事長，並說服、挖角前德國拜耳製藥公司（Bayer）資深副總裁周慧泉於2020年初上任後開始。

回歸「科學、創新和助人」的初心，周慧泉連結過去在美國和歐洲大廠的經驗，用行動畫一個圓，投入家鄉的生技業。這同時是慧眼識珠的緣分，證明台灣的生技有潛力一步一腳印走出獨特的路。

由台灣團隊開發的醫藥產品線中，目前聚焦自體免疫疾病的藥物，已有兩個進入臨床階段的候選產品。其中，全心醫藥開發的先導分子neihulizumab（AbGn-168H）獲得美國食品暨藥物管理局（FDA）快速審查認定，用於治療類固醇難治性急性移植物抗宿主病（SR-aGVHD）。

54歲的周慧泉是「熱情引導人生路」的實踐者，畢業於台灣大學醫學院，取得美國耶魯大學生化與細胞生物博士學位後，被哈佛大學醫學院延攬為研究教授。20 多年前當生技業界的機會向她招手時，耶魯大學有教授勸她留在學術界，她思考「如果研發新藥能救助更多病人，可能比發表論文的學術光環更有意義」。

因此被延攬到艾伯維公司（AbbVie），接著周慧泉待過惠氏藥廠（Wyeth Biopharma, 現在是輝瑞大藥廠Pfizer）和基因工程科技公司。之後，她參與台灣上市公司泰福生技（Tanvex BioPharma）從新創走到2015年上櫃的歷程。她擔任加州生物製藥公司Medivation製藥暨技術營運副總裁時，協助Medivation與輝瑞大藥廠的併購案。

加入拜耳後，周慧泉在瑞士、美國、德國都有辦公室，也有了不同的國際觀察，對於瑞士生技人才如何「在世界各地開枝散葉，最後把光環榮耀瑞士」的作法深受啟發。她促進公益與教育不遺餘力，2018年獲選「舊金山商業時報」（San Francisco Business Times）年度「最具影響力的商界女性」。

周慧泉來自書香世家。父親周惠民是中央大學外文系退休教授，啟發她的英文與文學底子；母親胡歐蘭自政治大學圖書資訊學教授退休，曾任政大圖書館館長及中央圖書館副館長，「設身處地、換位思考」是周慧泉從母親身上學到最受用的管理心法。

全心醫藥的經歷也可能啟發其他生物科技公司。周慧泉強調，團隊仍在奮鬥，過程呈現一個真實的人生，有挫敗、檢討和再出發，期待以「超越本土化、連結國際化」，實現跨界整合的生技公司，讓台灣孕育出來的科學與創新連結到全球、幫助世上更多需要的人。

(中央社)