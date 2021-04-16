英國皇家海軍的伊麗莎白女王號航空母艦打擊群5月將行經南海，在最後一段駛向日本時，不會經過台灣海峽，而是從東方經過，以免在首航時激怒中國。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，伊麗莎白女王號（HMS Queen Elizabeth）耗費30億英鎊（約新台幣1174億元）打造，這趟航行將聚焦在執行自由航行任務。然而，由於北京矢言併吞台灣，英國當局做出不讓軍艦行經台灣海峽的決定，令政界感到訝異。

前保守黨黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）說，政府與皇家海軍「必須重新思考這段航程。」

他說：「我很高興這艘航空母艦將部署到南海，但必須完成程序，藉由行經台灣海峽，讓中國知道他們不贊成中國對鄰國採取的侵略行動。」

英國國防專責委員會（Defence Select Committee ）主席艾伍德（Tobias Ellwood）說，這個航空母艦打擊群的首航是「為了鄭重表明意圖而推出」，擔憂會因為「害怕冒犯而削弱」氣勢。

艾伍德說，這趟駛往印度太平洋的航行「目的」，是「為了挺身對抗中國的威權主義」。

他說：「許多人都很好奇，一艘航空母艦造訪南海將如何改變中國的行為。顯然不會改變，反而是我們改變了自己的行為。」

同時，英國智庫亨利傑克遜學會（Henry Jackson Society）國防研究員克拉克（Robert Clark）說，這趟航行將「向中國傳達強烈的訊息，並捍衛在國際海域的航行自由」，但他也提醒，航向日本時，「打擊群應該持續依循法國海軍兩年前創下的先例，行經台灣海峽的國際海域」。

然而，前英國第一海務大臣威斯特（Lord West）認為，此舉「沒有必要」。他說：「我認為行經南海就足以表達立場，不需要行經台灣海峽耀武揚威。」

(中央社)