旅遊預訂平台KLOOK宣布攜手雄獅(2731)及豐趣科技，推出NEXT旅遊商家預訂系統服務，滿足線上線下票務電子化需求，協助合作商家突破目前數位化困境，優化國旅營運及服務效率，提升旅客時間、體驗及滿意度，目標成為全台最大旅遊網。

豐趣科技目前實收資本額1億元，雄獅2016年入股投資、目前持股38.86％。據雄獅財報揭露，豐趣科技2019年營收1.82億元、年增58.72％，稅後淨利644萬元、年增26.09％，每股盈餘（EPS）1.09元。2020年稅後淨利約733萬元、年增13.74％。

旅遊產業數位化成為全球趨勢，但許多在地旅遊體驗商家的數位化過程受限人力及資源，挑戰。對此，「NEXT」整合豐趣科技過往協助商家票務電子化和數位化的工具、KLOOK打造客製化官網及後台串接等技術與經驗，以及雄獅和KLOOK海內外通路等資源。

2015年底成立的豐趣科技為工研院衍生育成的新創公司，專注於台灣目的地旅遊服務，為在地旅遊服務商家打造電子憑證管理技術與平台，目前為雄獅轉投資子公司。總經理裘以嘉表示，目前全台百萬人次以上的旅遊景點中，超過7成為公司合作夥伴。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，公司自2019年起協助台灣旅遊商家數位化，與雄獅共同訪問後發現，網站預訂系統建置和維護成本過高，導入後仍耗費大量時間人力成本、消費者預訂體驗未改善，不知如何推廣商品、接觸海內外旅客等，均為商家面臨困境。

為滿足旅遊商家的數位化需求，KLOOK、豐趣科技、雄獅結盟整合三方資源推出NEXT服務。林耀民表示，NEXT為目前唯一能整合雄獅和KLOOK後台訂單資訊的SaaS服務，不只優化國旅營運、服務效率，更超前部署，預備掌握未來海外的旅遊商機。

裘以嘉指出，雄獅跟KLOOK過去就是豐趣的合作夥伴，雙方產品均已在雙方數位平台上架，但三方及商業模式仍是各自獨立角色。此次均有相互開放「打群架」的意願，進而產生結盟合作計畫，將三方所有資源聯集最大化。

林耀民指出，消費者對國旅即買即賣情況明確，庫存調整功力相當關鍵，而雄獅和KLOOK都有破碎化的遊程及元件，合作商家已超過5000家，豐趣將以提供消費者最佳體驗作為產品設計主軸，結合優勢後盡快推出NEXT系統，目標成為全台最大旅遊網。

雄獅旅遊目的地旅遊部資深副總經理胡智銘指出，雄獅國內票券業績過去貢獻比重雖不高，但今年以來已跳增3～5倍。而KLOOK在國際方面的布局寬廣，雙方彼此強項不同、屬於競合關係，結盟合作有助於共同把餅做大。

(時報資訊)