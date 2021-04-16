世芯-KY(3661)在連續吞下5根跌停後，今日終於打開，隨著搶短買盤湧入，股價開低走高，盤中更是一度翻紅，12:30過後，成交量已經逾6800張，且因世芯-KY現階段採取分盤交易，故整體量能表現相較昨日明顯收斂。

飛騰占世芯-KY的2020年營收約為39%，若2021年沒有飛騰營收的挹注，其對營收目標影響約為25%，但世芯-KY對2021的成長皆抱持正向看法，看好營運仍將持續正向成長。

世芯-KY推估，自4月8日以後若都沒有飛騰的貢獻，預估將影響2021年營收25%，在設計服務(NRE)部分，預計在3-4個月內，世芯可從其他新客戶增加的營收將可相當程度彌補自飛騰失去之設計營收，但在量產收入部分，在未取得EAR或BIS核准之前，短期間飛騰的營收缺口較難由新客戶補上，原先世芯-KY預期2021年NRE收入將佔營收比重41-43%，若飛騰的量產收入減少，預期NRE收入將佔營收比重45%以上。

中長期來看，AI(人工智慧)及HPC(歌速傳輸)需求仍將持續成長，產業趨勢仍然正向，但是世芯-KY在大陸市場的營收佔比仍高，未來仍無法完全避免其他客戶同樣遭受制裁的潛在利空，歐美地區營收佔比短期內也難快速拉升，仍為潛在風險。

(時報資訊)