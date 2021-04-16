白宮官員周四表示，美國正在為接種新冠肺炎疫苗9至12個月後可能需要再注射加強劑的可能性做準備。

美國總統拜登（Joe Biden）新冠應對工作小組首席科學官David Kessler在國會的委員會會議上表示，雖然疫苗接種後產生的免疫力能維持多久仍在研究中，但加強劑可能是需要的，「目前的想法是，那些較脆弱的人群必須先注射。」

此外，輝瑞執行長Albert Bourla亦表示，人們在完成接種後的12個月內可能需要第三劑的新冠疫苖加強劑，且可能需要每年都注射。

初步數據顯示，莫德納與輝瑞/BioNTech疫苗至少6個月內仍保留大部分效力。而即使這樣的保護力能維持的時間遠超過6個月，專家表示，基於新冠變種病毒的快迅傳播，以及可能出現其他變種病毒，可能還是需要定期注射加強劑，類似每年施打的流感疫苗。

美國疾病管控與預防中心（CDC）主任Rochelle Walensky在眾議院小組委員會接受質詢時表示，美國也正在追蹤已完成疫苗接種者的感染情況，發現在美國已完成接種的7700萬人當中，有5800人仍然受到感染，其中396人需要住院治療、74人在接種後仍染疫死亡。 Walensky表示，這些接種後仍染疫的人，有部分是因為他們未產生強烈的免疫反應，而令人擔憂的是，有些是受到更具傳染性的變種病毒感染。

(時報資訊)