台南市柳營區八翁社區長者健康促進課程開跑。（柳營區區公所提供／劉秀芬台南傳真）

為幫助長者預防及延緩衰弱，台南市柳營區八翁社區結合柳營區公所、柳營奇美醫院、柳營區衛生所、社區職能治療師等多項社區在地資源，成立長者健康促進站，16日於柳營區八翁社區發展協會開幕，課程為期34周，聘請多元師資，帶領長者規律運動及學習健康議題。

柳營區區長汪慶龍表示，據統計柳營區65歲以上人口占21％，為超高齡社區，面對長者身體機能退化及多重慢性病，易造成心理壓力及身體負擔，為此柳營區八翁社區發展協會向台南市政府衛生局申請「110年度長者健康促進站計畫」經費，讓柳營地區長者透過各種健康促進課程，獲得中老年病預防相關知識，建立健康生活型態，並透過體能運動增強心肺功能，養成規律運動習慣。

健康促進站第一堂課特別聘請了柳營區衛生所護理師，指導長者認識基本運動及藉由體適能檢測，讓長者了解自己的體能狀況。未來課程中還將安排失智症課程、飲食與營養認識、用藥安全、慢性病管理及各項增強體能運動，讓長者增強心肺功能與肌力，以延緩衰弱情形。

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