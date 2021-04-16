【旅遊經 曹憶雯報導】

儘管璀璨的歲月隨時光流逝，臺中城市的起源地——舊城區，其珍貴的時代記憶和歷史建築瑰寶，近年在有心人士的努力下，逐漸恢復美麗樣貌，成為臺中魅力新焦點。

臺中市觀光旅遊局結合旅宿業者推出的「2021宅．在臺中」度假專案，主打「宅小區」、「宅飯店」、「宅自然」三大主題，並針對台中29區分別規劃打卡地標、特色美食、隱藏景點，打造「29條宅小區路線」。其中，舊城區不僅保留豐富的歷史建物和文化記憶，更是傳統老店與美食餐館匯聚地，跟著系列報導探索臺中舊城，將發現不一樣的臺中之美。

焦點1

帝國製糖廠臺中營業所

閃亮的東區明珠

被形容為「臺中東區最閃亮明珠」的帝國製糖廠臺中營業所

以原工法加上原材質進行修復後的帝國製糖廠臺中營業所

被形容為「臺中東區最最閃亮明珠」的歷史建物「帝國製糖廠臺中營業所暨附屬設施」，前身是日本帝國製糖株式會社1912年來到台灣開創新事業時，設立的台中製糖所一部分，偌大的建築由日本技師齊藤辰次郎設計、建於1935年，戰後成為台灣糖業公司的台中辦公處，隨著製糖產業外移，1993年工廠停產並陸續拆除其他房舍，僅保留這幢美麗的長條式建築，外觀以幾何圖形的浮雕裝飾，內部挑高屋頂採當年罕見進步的鋼筋構造。

因興建年代久遠，閒置多年的糖廠亟待修復，2016年被臺中文化局列為歷史建築後，相關單位請來成功修復臺南林百貨、臺中文學館的謝文泰建築師團隊進駐，以原工法加上原材質進行修復，看似平凡的白色水泥牆面，實則經過層層水泥和白灰慢慢堆疊，讓牆壁能夠呼吸、建物立面可以長期保存和維護，降低損害風險，2019年底完成修復後，正名為「帝國製糖廠臺中營業所」對外開放。

帝國製糖廠不僅是臺中東區人的共同記憶，也承載著臺中的產業發展脈絡，重新活化後轉型為「臺中產業故事館」展覽場域，開幕至今，已舉辦過紡織業、糕餅業、復刻中南線等特展，讓更多人認識臺中產業的變遷。欣賞過建築和特展，不妨漫步前往園區的星泉湖，這裡原來是台糖的生態池，經過營造後，現在已經成為景色清新、生態豐富的湖畔生態景觀公園。

焦點2

臺灣府儒考棚X

中島 GLAb

體驗跨界的生活情調

臺灣府儒考棚X中島 GLAb，外觀以白色時尚建材包覆。

臺灣府儒考棚X中島 GLAb的大型木構和捲棚廊軒已經修復完成。

臺灣府儒考棚X中島 GLAb的 Coffee Stopover咖啡擁有超高人氣。

臺灣府儒考棚X中島 GLAb講究的雕刻與工藝，皆出自當年優秀的工匠師之手

臺灣府儒考棚X中島 GLAb外面廣場復刻了當年科考時的考生號舍。

2021年3月正式開放的「台灣府儒考棚X中島 GLAb」，第一期展覽免費開放參觀，旅人可以到此欣賞新舊融合的建築、跨界創作的火花，並且坐下來翻閱書刊、品嘗一杯手沖的好咖啡。

聽起來很陌生的「臺灣府儒考棚」，又稱為考棚，是臺灣僅存的考棚建築，作為全臺考生赴京趕考前的鄉試之用，可惜僅在1893年清光緒期間舉辦過一次科試，後來就簽訂了馬關條約。古色古香的七開間考棚建築，採中國江南傳統建築風格設計，大型木構和捲棚廊軒經過修復後，完美重現，講究的雕刻與工藝，皆出自當年優秀的工匠師之手，為了維護這處歷史建物，避免日曬雨淋，考棚外觀另以白色時尚建材包覆，而主建築外的廣場，還復刻了當年科考時的考生號舍，十分有趣。

策展人許哲瑜、郭中元與 Coffee Stopover主理人張書華跨界組成的「中島 GLAb」團隊進駐考棚後，努力打造屬於台中生活風格美學實驗場域，考棚成了全新平台，每季都有全新展覽，目前展出的「混合的樣態coffee or tea」，以茶、咖啡及台中生活做為策展主軸，引進Cameza、Coffee Stopover Black、Edia Cafe、WashidaHome、本冊．佔空間、兆兆茶苑六個知名品牌，透過茶、咖啡、選物、閱讀、攝影，混合呈現獨有的台中情調。

被外媒評比為臺灣最好前25名咖啡品牌Coffee Stopover，也嘗試以茶咖啡調配出考棚限定版咖啡，呼應臺中的茶街文化，是的，考棚除了鄰近臺中州廳、臺中火車站、臺中市疫所，附近正是臺中泡沫紅茶起源地「泡沫紅茶一條街」，參觀過考棚，還可順遊周邊景點，展開一場城中城的古蹟串遊之旅。

焦點3

中央書局

立體化的五感閱讀概念

中央書局曾是臺灣最大的漢文書店

中央書局三樓不定期舉辦展覽和名家演講。

中央書局以鐵觀音為基底的珍珠奶茶蛋糕。

伴隨臺中人成長的「中央書局」，坐落在中區臺灣大道上的三角窗位置，1927年創設時，全臺灣超過四百位的文化菁英和地方仕紳相聚一堂共同揭幕，成為當時臺灣最大的漢文書店，數十年來滋養了不同世代的人們，也參與島內重要的文化運動，儘管因為大環境改變不得不在1998年熄燈，依舊在老臺中人心中留下重要的回憶。

在有心人士奔走下，2015年信誼基金會與上善人文基金會一起承租中央書局舊址建物，經過三年整建和修復，努力恢復書局往日榮光，2019年11月，中央書局試營運，隔年10月正式開幕，再度成為推展臺中文化力量的平台。一樓主打臺灣作家、在地選書作品，二樓則是餐飲、童書、生活、旅遊選書，三樓除了文學和藝術著作，也不定期舉辦展覽和名家演講。

訴求「閱讀生活 在島中央」的中央書局，為了營造餐飲、書籍、選品結合的立體化五感閱讀概念，引進專業廚師、點心團隊，自行研發季節感濃郁的手工蛋糕，無論是以鐵觀音為基底的珍珠奶茶蛋糕，或是清爽的檸檬抹茶蛋糕、混搭在地水果的玫瑰荔枝蛋糕、紅心芭樂乳酪蛋糕，從外型、口感到滋味，都給人全新的體驗，一口蛋糕、一口日月潭老欉冷泡紅茶或60年代人文風咖啡，心情也跟著愉快起來。

焦點4

臺中火車站

耐人尋味的三代同堂車站

臺中火車站廣場上的裝置藝術《期待》色彩鮮豔、造型搶眼。

臺中火車站階梯上方巨大《水逗娘》裝置藝術是藝術家林順龍作品。

在熱愛建築的臺中火車站副站長楊忠城導覽下，沿著歷史腳步，欣賞各時期的車站風貌，收穫格外豐富。臺中火車站是中部地區第一大站、國定古蹟，當全新的臺中火車站啟用後，吸引許多鐵道迷和古蹟車站愛好者前來，因為可以同時觀賞第一代的車站建築、第二代百年巴洛克式臺中驛老車站以及第三代現代高架車站的「三代同堂」車站風貌。

第一代的臺中火車站，初建於1905年，為配合豐原至二水間鐵路通車而建，屬於木造洋風建築；被列入二級古蹟的第二代建築主體為1917年改建，原稱「臺中驛」，出自日本設計師辰野金吾之手，展現西洋式的建築風格，屋脊設有小塔樓，外牆以紅磚和水平飾帶呈現，就連正面屋簷走廊下的木柱也仿西洋柱式建造，作工十分精細。新臺中火車站則由台灣知名建築師張樞打造，開放式的設計，兼具採光與通風功能，前方廣場展示作品《期待》色彩鮮豔、造型搶眼，出自德國英格斯・伊第藝術工作室，一個孩子提著行李、拉著玩具火車，象徵期待旅行的童心；階梯上方的巨大《水逗娘》裝置藝術是林順龍的作品，邀請旅客踏著層層水紋階梯，隨著水逗娘一起飛上臺中的天空。

焦點5

全安堂臺灣太陽餅博物館

古蹟建築與糕餅文化完美融合

全安堂臺灣太陽餅博物館外觀古色古香

全安堂臺灣太陽餅博物館推出體驗活動。

臺灣大道上的「臺灣太陽餅博物館」前身就是太陽餅發明人、人稱阿明師的魏清海傳承六十年的老店，不僅保留傳統的正宗古早滋味，技術也日趨純熟，博物館所在的建築「全安堂」，則是保存良好的百年建築，建於日治時代，沉穩、雄偉的紅磚外牆有美麗的白色飾帶，從女兒牆、拱頂石、樑形到柱頭，都展現類似臺中驛的辰野金吾風格。經過專業設計團隊再造，老建築重現光彩，同時融合臺中在地傳統產業特色，讓充滿歷史韻味的糕餅文化、百年古蹟共同激盪令人讚嘆的火花，太陽餅DIY課程輕鬆有趣，輔以造型紙盒包裝，是最珍貴的伴手禮。

※.BOX

旅遊補給站──

帝國製糖廠臺中營業所

時間：10:00–18:00（周一公休）地址：臺中市東區樂業路30號電話：04-2211-2898交通：臺中火車站後站步行10分鐘

臺灣府儒考棚 x

中島 GLAB

時間：10:00–18:00（周一、二公休）地址：臺中市西區府後街 38-8 號電話：04-2221-6573交通：公車51 號至臺中女中，步行 5 分鐘

中央書局

時間：11:00–19:00（周二公休，六、日09:00開始營業）地址：臺中市中區臺灣大道一段 235 號電話：04-2225-9024交通：臺中火車站前站步行 10 分鐘

臺中火車站

地址：臺中市中區臺灣大道一段 1 號電話：04-2221-6492交通：臺中火車站

全安堂臺灣臺中太陽餅博物館

時間：09:00–17:30地址：臺中市中區臺灣大道一段 145 號電話：04 2229 5559交通：臺中火車站前站步行 8 分鐘攝影：曹憶雯

(中時新聞網)