鋼市第一季火熱，鋼廠自結獲利均比去年同期大增。春源(2010)自結3月每股賺0.2元，獲利年增逾3倍。聚亨(2022)自結2月每股淨利0.09元。千興(2025)自結3月每股淨利0.01元，都比去年轉好。

春源3月營收20.66億元，年增31.51%；自結單月淨利1.3億元，年增364.29%，單月每股盈餘0.2元，年增4倍。公司去年第四季營收55.42億元，單季每股淨利0.37元，去年全年每股淨利為0.79元。

聚亨自結2月營收7.28億元，年增4.88%；淨利6800萬元，年增276.9%，單月每股盈餘0.09元。受惠鋼市量價齊揚，第一季可望由虧轉盈。公司去年第四季營收17.28億元，單季淨損6800萬元，每股淨損0.12元，去年全年每股淨損0.39元。

千興自結3月營收1.58億元，年增4.88%；淨利400萬元，年增108.70%，單月每股盈餘0.01元。公司去年第四季營收1.79億元，單季淨損2300萬元，每股淨損0.08元，去年全年每股淨損0.75元。

(時報資訊)