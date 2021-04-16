晶圓代工產能持續供不應求，台積電(2330)昨日法說會也宣布將擴充成熟製程產能，新產能會在2023年開出，屆時失衡狀況會稍微緩解。台積公司此舉顯示成熟製程需求強勁，聯電(2303)即將於28日舉行法說會，預料釋出的訊息仍為正向。

台積電昨日舉行法說會，台積公司總裁魏哲家表示，今明年半導體產業供需仍吃緊，公司也規畫要擴充成熟製程產能，新產能會在2023年開出，屆時失衡狀況會稍微緩解。

聯電主攻成熟製程，今年持續受惠產能吃緊，代工價格調漲，法人看好公司繼第一季營收再攀高後，第二季營收將再成長，且漲價效應帶動下，外資看好聯電第二季毛利率可望挑戰30%。法人預期聯電今年營收有望逐季上揚，全年營收也再創新高。

另外也是以成熟製程為主的力積電(6770)，董事長黃崇仁先前表示，因需求強勁又無新產能開出，半導體產能短缺問題無法解決，且疫情還未恢復就缺貨成這樣，未來疫情趨緩帶動的需求成長，將更難因應，目前看來，供不應求的狀況將延續到2022年。力積電去年以來已經漲價30%-40%，對於4月是否會啟動新一波漲價，黃崇仁認為，需再調漲才會來到較合理價格。

黃崇仁並指出，目前幾乎所有晶圓代工廠2022年產能都已經被客戶預訂一空，大家都在看2023年的產能了，這次需求爆發是結構性的轉變，包括車用、5G、AIOT等晶片新需求快速興起。

力積電自結第一季營業利益為28.4億元，稅前淨利25.72億元，換算每股稅前淨利約0.82元。力積電目前所有產線產能均告滿載，項目包含驅動IC、電源管理IC、記憶體等。

(時報資訊)