⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

More details shortly! pic.twitter.com/UzJwc8P8I1 — Intel Point ALERTS (@IntelPointAlert) April 16, 2021

美國印第安納波利斯警方證實，該市的一處聯邦快遞大廈於當地時間15日23時左右，傳出槍擊案。據目擊者表示，現場至少傳出10起槍聲，而警方則表示至少8人死亡(不包含槍手)，而槍手也已自殺身亡，不排除出現大規模傷亡的可能性。不過，《每日郵報》則報導至少9人死亡、60人受傷。

據印第安納波利斯警方發言人蓋納表示，隨著警方趕到現場時，員警聽到該大廈內槍聲連連。至於有多少人遭槍擊，先前蓋納僅表示多人受傷；隨著情勢逐漸明朗，蓋納則表示至少8人死亡，槍手已自殺身亡，大廈內的人員暫時沒有立即危險，而傷者正送往鄰近各醫院，現場人員仍試圖與家屬聯絡。

蓋納補充說，槍擊過程中警方無人傷亡，員警仍搜索是否仍有歹徒藏匿附近，搜索過程恐怕維持一段時間，民眾如無必要應避免前往附近。

《紐約時報》表示，由於大批員工家屬趕往現場，警方為避免現場遭破壞，在鄰近酒店開設臨時會場，讓還無法與聯邦快遞員工連絡上的家屬暫待其中，並說明警方牧師將在此提供協助。目前酒店已聚集110名家屬等待消息。由於聯邦快遞規定員工工作時不能使用手機，故大批家屬仍沒有收到親人訊息。

報導指出，發生槍擊的聯邦快遞位於該市西南方，鄰近印第安納波利斯機場，警方已將70號洲際公路已雙向封閉。地方媒體則報導，這起槍擊發生的FedEx大樓位於印第安納波利斯米拉貝爾路。

聯邦快遞則在聲明中表示，公司已掌握印第安納波利斯機場附近的聯邦快遞大廈發生槍擊悲劇。安全一直是本公司最在乎的事，我們與受影響的人同在。公司仍在蒐集相關資訊，並與調查機構合作。

在該大樓工作的目擊者則表示，在聽到多次槍響後，就看見1名持槍的男子開槍，隨後就看到地上躺著遺體。另1名員工則表示，至少聽到10聲槍響。「這讓我站起來，望向出口大門。此時我看著1個人拿著衝鋒槍與步槍，並公然開槍。我立刻臥倒，心裡十分害怕，而我朋友的母親則走過來告訴我逃入車內」。

稍早，地方媒體推特直指槍擊至少5人死亡、9人受傷，而在逃的槍手也已遭逮捕，美國聯邦調查局也派員趕赴現場。事發當時，該大樓至少有80至90人處於其中。不過，隨著時間推進，死傷人數逐漸上升，《每日郵報》更報導，至少9人死亡、60人受傷，恐讓警方說的「不排除大規模傷亡」一語成讖。

《紐約時報》報導，過去2個月以來，美國至少發生3起大規模槍擊；3月16日，1名槍手在亞特蘭大的3處按摩中心槍殺8人，其中包含6名亞裔女性。3月22日，1名男子衝入科羅拉多的一處超市，並槍殺10人。3月30日，加州橘郡傳出槍擊，至少4死，其中包含1名孩童。

(中時新聞網)