路透報導，有鑑於日本第四波新冠病毒疫情升溫，日官方預料將於周五準緊急事態範圍擴大至10個地區，外界質疑今夏東京奧運能否如期舉行。

日本政府料將在周五午後做出最終決定。經濟大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）向記者表示，政府正考慮新增愛知縣、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣加入其他六個已經實施的地區名單。

日本首席公衛專家已坦言，疫情已進入第四波。

變種病毒來勢洶洶，周四大阪單日確診人數升抵1,208人的新高紀錄，東京則新增感染729人，創2月初以來最高。

(工商 )