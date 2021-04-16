老天不賞臉 新竹工業限水提升至13％ 13:292021/04/16 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鋒面通過但沒帶來降雨，各水庫蓄水量持續減少，經濟部長王美花16日出席旱災中央應變中心會前受訪指出，由於預估未來短期雨量仍不足，將調整新竹工業限水幅度，從現有的11%提升至13%，已經積極向業者溝通，在不影響生產下盡全力節水。 王美花說，由於目前四月降雨看起來仍不理想，在這樣天氣狀況還是比較嚴峻的，因此16日開會與各個相關單位、地方政府再來詳細的檢查看我們的準備的狀況，進一步盤點各項節水實施情形。 陸GDP創紀錄 二級產業年增24.4％ 桃園交通檢舉量 暴增39萬件 (工商 ) #工業 #限水 #王美花 #節水 #新竹 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國對美進出口 首季暴增7成 04:102021/04/16 產業財經 全台水情持續嚴峻 台灣馬自達將延長節水抗旱措施 12:282021/04/16 汽車情報-優惠快訊 台積電2021資本支出提升至300億美元 市場庫存仍屬健康 09:092021/04/16 財經 旱象劇訂單增 工總籲用水合理分配 04:102021/04/16 財經焦點 【奇案回顧】渡輪超載70人 船長嗆「要死繼續坐」預言竟成真 08:312021/04/16 社會 新竹拖狗男亂扯教不乖才施虐 民眾怒揪出本尊：根本非飼主 09:092021/04/16 社會 陸製造業投資未完全復甦 加大紓困力度 12:202021/04/16 財經 凱瑞先抵滬暖身 與大陸談新氣候合作 04:102021/04/16 財經要聞 【奇案回顧】為領200元全勤獎 70女工擠爆小舢舨旗津外翻船 25妙齡女殞命 08:312021/04/16 社會 湖山水庫快沒水 7成5茶園枯了 04:102021/04/16 地方新聞 陸港觀盤－短線休養生息 讓牛市延續更久 04:102021/04/16 全球財經 財經熱門新聞 台股衝萬七 謝金河示警：最大利空的股票 - 財經 中鋼變猛虎狂噴40％ 謝金河曝背後2大暴衝關鍵 - 財經 花旗震撼彈286萬卡友傻眼 網哀「Air pods還有嗎」：今天還給我推銷 - 財經 我晶圓代工規模 一枝獨秀 - 財經要聞 - 工商時報 新竹暫不分區供水 經長：中油將在鯉魚潭鑿3口井 - 財經 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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