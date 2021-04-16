鋒面通過但沒帶來降雨，各水庫蓄水量持續減少，經濟部長王美花16日出席旱災中央應變中心會前受訪指出，由於預估未來短期雨量仍不足，將調整新竹工業限水幅度，從現有的11%提升至13%，已經積極向業者溝通，在不影響生產下盡全力節水。

王美花說，由於目前四月降雨看起來仍不理想，在這樣天氣狀況還是比較嚴峻的，因此16日開會與各個相關單位、地方政府再來詳細的檢查看我們的準備的狀況，進一步盤點各項節水實施情形。

(工商 )