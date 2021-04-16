台北市長柯文哲。（黃婉婷攝）

國民黨金門立委陳玉珍9日曾在臉書PO出住院打點滴的畫面，並透露應該是操勞過度造成身體不適，醫師說要住院10天，但她仍憂心有很多選民服務暫時不能自己跑，請大家容許她先喘口氣，不少網友也紛紛送上關心，盼她能早日康復。在她住院期間，也傳出台北市長柯文哲現身探望。

陳玉珍9日在臉書透露，本來不想打擾大家，想說靜靜休養就好，但是看到手機裡有很多陳情訊息，又有許多單位及個人要約拜訪，想說還是讓大家知道一下，因為醫師說要住院10天，這中間有太多行程沒辦法去、太多會沒辦法開，也沒辦法向這麼多人一一解釋，只好公告說明。她更說，雙手手臂扎滿了針，至少一週的禁食禁水，夜半腹痛的醒來，身體真的是在跟自己抗議了。

後來，陳玉珍14日在臉書向大家更新近況，自己仍在休養中，但服務處主任仍然馬不停蹄赴金城北門丶古寧頭北山丶林厝丶青岐丶盤山等各地致贈爐敬金致意。不少網友也紛紛留言打氣「好好休息為走更遠的路」、「祝你早日康復」、「有好的委員也要有好的身體才能為人民服務，請保重身體」、「好好休養」。

據《自由時報》報導，陳玉珍證實，柯文哲15日有和共同朋友一起探病關心病情，兩人沒有聊太多，但這段期間立委賴士葆、葉毓蘭等人都有前來探病，綠委蘇巧慧等人也都有傳訊息問候。

(中時新聞網)