因疫情影響，許多演藝圈夫妻和親人都不得不分隔兩地，大S老公汪小菲先前發文，坦言隔離期間超級想女兒玥兒，還直言：「這種痛苦誰能體會」，而汪小菲的媽張蘭或許也是想媳婦了，昨晚轉發了跟大S有關的影音，內容是大S過去受訪透露出道內幕的經過。

張蘭近來可說是是非纏身，她因早年出售俏江南股份被告，又由於高等法院出禁制令，要求她需申報所有價值超過50萬港幣的資產，但她沒申報，被裁定藐視法庭，今年初法院駁回上訴，恐將判刑1年。張蘭則在直播中落淚表示對不起家人，尤其是大S第一時間就打來安慰她。

張蘭昨晚分享跟大S有關影音。（圖／翻攝自張蘭俏江南創始人微博）

張蘭當時說，媳婦大S知道她心情低落，便搶先給她打氣，「說媽媽妳是最棒的，我們都愛妳，妳天天分享正能量，問心無愧」，令張蘭相當感動，也可見婆媳關係融洽。昨晚張蘭轉發了大S過去上節目的片段，當時年輕的大S分享，自己是誤打誤撞入行，她跟小S本來還在考慮要開餐廳、服裝店之類的，不想再當藝人，因王偉忠的一句話，才讓姊妹倆有勇氣再試看看。

大S和汪小菲結婚將滿11年。（圖／中時資料照片）

片中大S說王偉忠提議有個深夜時段的節目，邀兩人主持，如果姊妹倆覺得不習慣、不適合，只要不想做隨時都可以退出，王偉忠也沒想靠簽約綁住兩人，沒想到節目播出後得到很多人喜歡，漸漸還有直播型態的節目，姊妹倆因此成立了自己的風格，至於姊妹一起工作會不會有心結？大S說小S之所以跟她這麼合就是少根筋，「她從來不把漂亮列入她人生當中重要的一個項目」，因此不會忌妒姊姊，也不在乎美醜，姊妹倆才能這麼和平一起闖演藝圈。

(中時新聞網)