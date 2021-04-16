新北市刑大在土城查獲「德州撲克賭場」，蘇嫌找來2名身材姣好的辣妹擔任荷官。（翻攝）

新北市刑大在土城查獲「德州撲克賭場」，賭客趁機將賭資藏於一旁的水塔內，仍被警方查獲。（翻攝）

警方共查扣現金賭資14萬8300元、籌碼12萬5450元、抽頭金籌碼2450元、備用籌碼91萬3450元、帳冊及撲克牌賭具等證物。（翻攝）

新北市刑大循線破獲，逮捕蘇嫌等3嫌及11名賭客。（翻攝）

30歲蘇姓男子在新北市土城區經營豆漿店，卻因沉迷賭博，直接將豆漿店樓上的鐵皮加蓋作為「德州撲克賭場」，蘇嫌為吸引同好找來2名身材姣好的辣妹擔任荷官，甚至免費提供豆漿店內的餐點，新北市刑大循線破獲，逮捕蘇嫌等3嫌及11名賭客，查扣賭資超過14萬元。

新北市刑大在土城查獲「德州撲克賭場」，蘇嫌找來2名身材姣好的辣妹擔任荷官。（葉書宏翻攝）

警方調查，蘇嫌在土城區中央路經營豆漿店，卻因沉迷賭博直接將豆漿店樓上的鐵皮加蓋作為「德州撲克賭場」，由於進出都須由豆漿店旁的側巷進出，蘇嫌自以為不易被察覺，僅在豆漿店內裝設監視器，未安排人員把風，賭客須事先以通訊軟體聯絡確認，蘇嫌會親自帶領進入賭場。

蘇嫌透過網路、通訊軟體等方式號召，主打「全方位服務、豆漿宵夜、辣妹荷官」，賭博過程中不僅有辣妹幫忙發牌，甚至提供豆漿店內各式餐點，餐點免費無限量供應，若賭客家住太遠沒有交通工具，蘇嫌也會提供車資，服務相當好。

新北市刑大偵五隊網路巡查時發現前往埋伏查緝，13日晚間11時許見時機成熟，優勢警力一擁而上當場逮捕蘇嫌、26歲賴姓女荷官、30歲胡姓女荷官及11名賭客。警方攻堅中還有發現賭客趁機將賭資藏於一旁的水塔內，仍被警方查獲。

警方共查扣現金賭資14萬8300元、籌碼12萬5450元、抽頭金籌碼2450元、備用籌碼91萬3450元、帳冊及撲克牌賭具等證物，警訊後依賭博罪嫌將蘇嫌等3人移送法辦，另11名賭客則依違反《社會秩序維護法》裁罰。

新北市刑大表示，鐵皮加蓋部分後續將運用第三方警政，報請市府拆除違建部分，展現警方掃蕩賭場決心。警方也呼籲，賭博易導致家庭失和、傾家蕩產，甚至衍生暴力犯罪等，對社會治安造成負面影響甚大，全力掃蕩賭博，維護良好治安居住環境。

(中時 )