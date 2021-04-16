嘉義市北園國中男排隊在賽場上拚搏爭取佳績。（嘉義市北園國中提供）

嘉義市長黃敏惠期勉北園國中男排隊球發揮平時認真訓練的戰力。（嘉義市政府提供）

嘉義市北園國中男子排球隊挺進109學年度全國中等學校排球乙級聯賽16強，20日將北征，力拚再創9年來的新佳績，勇媽市長黃敏惠16日授旗、致贈水果及運動飲料，並號召全嘉人為小勇將們加油，讓這支非正規體育班的球隊亮起來！

北園國中是嘉義市排球中心學校，今年市運會搶下國男、國女組雙料冠軍，去年華宗盃國女組全國第4、國男組12強，市長盃蟬聯6年國男組冠軍，此次聯賽自去年12月初賽到今年2月複賽，男排一路過關斬將，挺進全國16強。

校長劉昭志表示，北園國中排球隊並非正規體育班，只能利用早自修、課後及假日零星時間練習，能挺進16強，實屬不易，4月20日到台北出戰其他縣市勁旅，挑戰睽違9年、曾於101學年度所創下的全國第7名最佳成績。

勇媽市長黃敏惠今天特別穿上北園國中隊服，感謝教練團、家長會及選手親友團全力支持、鼓勵球員，讓他們能打出好成績。

黃敏惠說，「態度決定高度」，鼓勵球員要有信心，把平日的認真努力全力以赴發揮，秉持KANO「不要只想著贏，要想著不能輸」的精神，奮力打下去就對了。

教育處林立生處長表示，北園國中排球隊成立40餘年，不僅是北園國中重點推展項目，也是嘉義市排球發展重點學校，此次晉級，不僅全校師生與有榮焉，相信全嘉義市民也很期待再傳捷報，大家一起加油！

(中時 )