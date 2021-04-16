我國生育率在今年首度出現人口負成長，為解決少子化危機，民進黨立委提案修正《性別工作平等法》，準備將「產檢假」從5天增加至10天；產假從8周增加至14周，盼藉由提升職場生育的友善環境以刺激生育率。目前該修正草案在今天已在立法院完成一讀，交付社福及衛環委員會展開實質審查。

民進黨立委賴惠員指出，我國生育率逐年下降，據內政部統計，民國89年出生數為30萬5312人，106年降到19萬3844人，至109年出生數僅16萬5249人，創歷年新低，今年更首度出現人口負成長，凸顯少子女化問題已成為國安危機。

賴惠員表示，根據國際勞工組織所提出的母親保護公約，建議女性勞工產假至少須14周，且全球逾82％國家的產假超過12周，反觀台灣則是8周，顯示我國對於女性勞工權益保障不足。

不僅如此，她強調，根據世界衛生組織105年發布「產前照護建議─正向懷孕經驗」指南，婦女懷孕期間的醫療保健檢查次數至少8次，而衛福部國民健康署補助婦女進行產檢次數為10次，但現行法規規範的產檢假卻僅有5天，與實際需求不符，不利提升孕婦照護。

因此，為鼓勵婦女提高生育意願，提升孕婦照護並營造友善職場生育環境，賴惠員提案修訂《性別工作平等法》第十五條修正草案，藉此延長產檢假從5天改為10天；產假則從現行的8周提升為14周。

該草案在今天送交立法院院會列為報告事項，經宣讀後，朝野黨團均無異議，確定走完一讀程序，送交社福及衛環委員會進行實質審查。

(中時 )