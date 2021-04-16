台東縣政府社會處劉姓社工員背包遭個案陳爺爺塞紅包10萬元，趕緊歸還。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府社會處劉姓社工員平時工作認真盡責，也經常關心高齡80多歲的陳姓夫婦，日前陳爺爺拿出10萬元要贈予社工劉小姐，遭當面婉拒，不料，他卻趁其未注意將錢塞入背包中，劉發現後趕緊通報，並由政風人員陪同將款項奉還，陳爺爺對其服務熱誠表示肯定及感謝。

社工劉小姐援引各種資源，包含高齡長者關懷服務、協助就醫及住院治療，持續連結喘息服務協助紓緩照顧壓力，更協助尋找機構床位，每月固定致電，不定期至家中關心，讓陳爺爺一家相處狀況改善許多，陳爺爺感動地說：「真的很感謝你，我覺得你比親人還要關心照顧我」。

據了解，高齡80多歲的陳爺爺與70多歲的陳奶奶二人結婚多年，未育有子女，陳奶奶經診斷患有精神疾病、失智及癌症多重病症，目前生活起居皆靠陳爺爺辛苦照料。除陳爺爺50餘歲退休時所拿的一筆退休金，並無其他積蓄，經濟狀況並不好，照顧壓力及負荷相當龐大。

劉小姐表示，陳爺爺日前曾塞6000元紅包，她出於廉潔只拿了紅包袋，款項則退還，這次又趁她前往陳奶奶房間探視時，將10萬鉅款塞進後背包，自己一時大意，回到辦公室時才發現，日後出勤時也會多加注意個案的舉止，並保管好自己的隨身物品，以免又發生同樣情形。

縣府政風處指出，依據公務員服務法第16條規定：「公務員有隸屬關係者，無論涉及職務與否，不得贈受財物。公務員於所辦事件，不得收受任何餽贈。」10萬元款項雖為陳爺爺主動致贈，但身為公務人員遇到此類情事，應依廉政倫理及公務員服務法規定，主動通報政風處單位，劉姓社工廉潔自持之行為，足堪楷模。

(中時 )