一年一度廣受技職領域朋友矚目的第51屆全國技能競賽分區賽將於4月19日（青少年組）及22日（青年組）登場，全國分北、中、南3區共19個競賽場地同時舉行，各路好手將使出渾身解數，展現精湛技能。考量COVID-19疫情，本屆分區技能競賽以不開放外界參觀為原則，勞動部訂定防疫應變計畫，辦理各項防疫措施，以確保競賽選手、裁判及工作人員之安全。

另勞動部表示為鼓勵青年朋友參與技能學習並發揮專業長才，每年均辦理一系列技能競賽，本屆分區技能競賽職類包括時下最熱門的餐飲服務、西餐烹飪、中餐烹飪、CAD機械設計製圖、機器人、汽車技術、電子及麵包製作等，青年組（17～22歲）共有52職類，提供全國身懷絕技的青年朋友展現最精湛的技藝。

此外，為推動技能向下扎根，培育國家未來技能人才，鼓勵青少年提早探索職業性向，持續推展青少年組（13～16歲）分區技能競賽，去年首度辦理青少年組分區技能競賽，今年更辦理包含CAD機械設計製圖、3D數位遊戲藝術、美髮及餐飲服務等11職類。青年組分區技能競賽更是全國技能競賽的初賽，各區各職類獲前5名優勝選手，將可以參加今年9月29日至10月3日在高雄舉辦的全國技能競賽，爭取更高一層的榮譽，未來更有機會參加國手選拔，代表國家出國比賽，登上技術顛峰，揚威國際。

(工商 )