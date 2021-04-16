（北市將開辦免費移工華語課程，往年開放報名2周即吸引北部地區300多名移工踴躍報名，此次課程將在18日熱烈開課。圖／北市勞動局提供） 北市勞動局長陳信瑜16日表示，為協助移工融入我國社會及工作生活，開辦免費移工華語課程，往年開放報名2周即吸引北部地區300多名移工踴躍報名，此次課程將在18日熱烈開課，歡迎參與。

陳信瑜說，北市移工數量以家庭看護工為最多，多負擔照顧家中被照顧者的工作，為協助移工盡快適應我國生活、充實語言技能，進而提升照顧及工作的品質、促進勞雇關係的良好發展，所以持續為移工辦理免費華語課程。

陳信瑜指出，本年度華語課程開設初階4班及中階2班，學程共8周，上課時間都訂在周日，以方便移工利用假日來上課，本年度在華語課程中，更融入了更多學習主題，如寫作、書法、及市區參訪活動，讓學員可以用多元方式練習中文。

陳信瑜提及，因開課名額有限，往年開放報名2周即吸引北部地區300多名移工踴躍報名，因此，將優先錄取在北市內被雇主所聘僱或工作地在北市的移工，且為初次入國3年內或未曾參加過課程的家庭類移工。

勞動力重建運用處表示，報名移工均已完成分級測驗，將依中文程度安排授課，移工們都期待提升中文能力，能和雇主或被照顧者溝通，才不會「有聽沒有懂」，造成誤會或爭執。移工們也希望，學會讀中文字，這樣在北市生活時，也能看懂車站站牌或重要的公共標示，更能適應在台的生活。

陳信瑜提醒，華語課程學員名額有限，已錄取課程的移工上課機會難得，請雇主提醒並鼓勵移工來上課。如果來不及報名，勞動部勞動力發展署也有編製看護工中文基礎訓練課程教材供免費下載使用，雇主們可以多加利用。

(工商 )