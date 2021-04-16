新竹市政府16日上午針對全市4家牛場共496隻牛注射疫苗，預計今晚可完成所有牛隻的疫苗施打。（陳育賢攝）

台灣本島爆發牛結節疹疫情，新竹市目前尚無案例通報，不過，市府15日下午接獲農委會防檢局通報後，立即成立應變中心，昨晚也馬上至淡水家衛所領取疫苗，16日上午針對全市4家牛場共496隻牛注射疫苗，預計今晚可完成所有牛隻的疫苗施打。

市府指出，據農委會通報，新北市動保處是在14日接獲林口1家養牛場通報，有8頭牛出現疑似牛結節疹症狀，農委會家畜衛生試驗所收到檢體後立即著手檢驗，結果呈陽性反應，於昨天傍晚5點40分基因定序出爐，確診為牛結節疹，且病毒株和大陸的相似度高達100％。

此為台灣本島第1起牛結節疹確診案例，農委會及新北市動保處已在第1時間針對案例場及周邊3公里內養牛場共227頭牛執行移動管制、10公里內及新北市所有養牛場共1772頭牛全面執行臨床檢查，案例場8頭疑似病例已撲殺並就地焚化掩埋。

市府表示，牛結節疹屬於需要通報OIE（世界動物衛生組織）的甲類動物傳染病，農委會也已依災害防救法的規定成立中央災害應變中心。

而去年金門發生牛結節疹案例時，已超前部署儲備疫苗，預計3天內完成北北基桃竹苗所有牛隻疫苗注射，同時啟動全國養牛場訪視，3天之內全部完成。

新竹市動保所指出，新竹市目前有4家牛隻畜牧場共496頭牛隻，昨天下午接獲農委會防檢局通報後，府已立即成立應變中心，昨晚也馬上至淡水家衛所領取疫苗。

動物保護及防疫所獸醫師，今天針對全市496頭牛隻作牛結節疹疫苗注射及健康檢查，並檢視畜牧場安全防疫措施同時加派消毒車協助全場消毒，預計今晚可完成所有牛隻的疫苗注射工作，並每日派員加強巡視各畜牧場牛隻健康狀況，要求牧場主人每日通報牛隻狀況，只要牛隻有異常立即通報。

市府也強調，牛結節疹不是人畜共通傳染病，不會傳染給人，也不會傳染給其他動物，對牛隻的致死率也不高，請民眾不必恐慌。

另，市府已密切監控全市所有養牛場，只要發現可疑案例，第1時間就會移動管制、必要時撲殺，染疫牛隻及其產品絕對沒有任何機會進入市面，也不會有食安問題。

(中時 )