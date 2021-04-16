競爭激烈的中央警察大學警佐班放榜，台南市玉井警分局偵查隊偵查佐陳新添及陳智穎同時錄取，警佐班第3類有152人報考，僅錄取10人，同仁們都為兩人感到高興，分局長許敏能也特別致贈獎勵金祝賀。
偵查佐陳新添為台灣警察專科學校行政警察科12期畢業，曾任職高雄市湖內分局，協助偵破「南化白骨案」，2020年9月調派至玉井分局偵查隊，或許是冥冥之中，早有安排。
當年玉井分局調查白骨案時，派出所員警打出第一通電話至高雄市湖內分局詢問案情，恰巧是陳新添接聽，當時湖內分局調動頻繁，只有陳未調動，對此案有通盤了解，並提供情資，才能加速偵破南化白骨案。
另偵查佐陳智穎係台灣警察專科學校行政警察科24期畢業，曾破獲大宗網路賭博、販毒集團及詐欺集團案等，2人皆為玉井分局優秀刑警。
分局長許敏能表示，他十分鼓勵同仁積極進修，提升自我能力，為警察工作及社會做更大的貢獻。
(中時 )
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