達德能源環境教育中心協助海墘國小建置綠能教室。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

達德能源環境教育中心贊助綠能教具與環境佈置。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

海墘國小與達德能源教育中心共同簽署「綠能種子學校合作備忘錄」。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

位於台中市大安區的達德能源環境教育中心是以生態與風能為主題的環境教育場域，且通過環保署環境教育設施場所認證。達德能源教育中心16日與海墘國小簽署「綠能種子學校合作備忘錄」，台中市教育局副局長方炳坤到場見證，並期許雙方合作推動能源教育，讓學生從活動與遊戲體驗建立能源與生態保育觀念，種下環境永續的種子。

方炳坤表示，很高興見證學校結合企業資源，推展校園能源教育，感謝達德能源秉持企業社會責任，成立達德能源環境教育中心，協助學校建置綠能教室、贊助綠能教具與環境佈置、研發綠能相關教案及教學活動、辦理教師增能研習等，將專業資源引入校園，嘉惠師生。

海墘國小校長藍同利指出，學校致力推廣品德與海洋教育，面對氣候變遷、能源短缺危機，發展綠能成為全球重要課題，為替學生爭取更好的資源推動能源教育，此次結合達德能源教育中心，開發綠能創意課程，將能以更生動活潑的方式推動能源教育。

教育局表示，市府非常重視綠色能源教育，透過辦理能源海報競賽，以及將太陽能、水力能及風力能結合廢棄物再利用的玩具競賽等，以多元方式推動能源教育。

(中時 )