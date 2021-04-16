水情燈號暫不調整。經濟部長王美花今天表示，新竹、高雄等地都會維持現行燈號，不過由於水情嚴峻，為持續加大節水力道，新竹工業節水率將從11%提高至13%。

另外，經濟部積極找水，台中抗旱水井將從25口增加至88口，也緊急調度中油鑽探專家，將在4月底前於鯉魚潭水庫附近鑽3口深井增加水源。

王美花今天主持「旱災中央災害應變中心」第11次工作會報，會前接受媒體聯訪時表示，目前看來暫時不會調整縣市水情燈號，後續會視情況滾動調整。

王美花說，4月降雨情形仍不理想，面對氣象嚴峻，會議上和相關單位討論詳細對策，現階段政策方向，是持續加強節水、調水與找水，三管齊下。

第一，節水部分，從中部地區供5停2執行情況來看，王美花表示，節水率都有達到15%以上，成效良好，此外也有加快復水時間，減少民眾困擾。

王美花指出，初步看起來，新竹地區4月暫時不會轉紅燈，不過還是需要強化節水力道，因此新竹工業節水率將從11%調高至13%。

在調水部分，王美花表示，桃竹幹管已經從每天提供20萬噸提高到22.5萬噸水，可供應新竹，新竹也會再供應1萬噸給苗栗地區，至於其他區域調度部分，包含雲林每天10萬噸給嘉義、台南南化水庫每天5萬噸給高雄等，調度情形會視水情狀況滾動檢討。

至於找水部分，經濟部則鎖定台中老佛爺與勤美之森兩大工地。王美花表示，兩工地在打地基，有很多地下水湧出，目前有很多廠商取用作為次級用水；經過去工地檢測，發現兩工地水質非常好，因此已緊急請廠商製作過濾設備，取水過濾檢測合格後，會將水打至自來水系統中。

王美花估計，這兩工地取水，一天可以取到4.8萬噸，相當於20萬人一天的用水量。

此外，目前台中有25口抗旱水井，經過專家審慎評估後，預計4月底、5月初將會打到88口水井，相當於11.5萬噸的水，可供應50萬戶使用。

經濟部也緊急調度中油鑽探專家鑽水，將在4月底前於鯉魚潭水庫附近鑽3口深井，一口大概有5000噸的水，每天出水量估計達1.5萬噸。

(中央社)