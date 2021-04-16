墨西哥裔13歲少年雖舉雙手 但仍遭警察射殺

芝加哥警察監督委員會周四公開的隨身錄影畫面顯示，13歲墨西哥裔少年托黎多（Adam Toledo）3月29日在警察追逐下，聽命舉起雙手，但警方仍開槍加以射殺。影片公開後，隨即引發民眾示威抗議。

據美國國家廣播公司新聞（NBC News）16日報導，芝加哥市長萊特夫特（Lori Lightfoot）說，這令人「痛心不已」。影片顯示，警察在暗巷中猛追托黎多，命令他停下腳步。警方在開槍前大吼，「別跑！他X的，現在就停下！嘿，他X的秀出你的手！丟掉，丟下它！」

接著開槍的警官拿起無線電通話機求援，「開了槍，開了槍，現在叫救護車」。隨後他趨前對墨裔少年說，「看著我、看著我、看著我，你還好吧？」

等其他警察趕來後，他們為少年進行心肺復甦術，希望能救活他。1名警員問，「小子，你哪兒中槍，哪裡中槍了？」可是他始終沒有得到回答，「撐著，撐著！」後來這名警察說，他認為少年胸部中了槍。

芝加哥警察監督委員會周四公布的隨身錄影顯示，13歲墨西哥裔少年雖高舉雙手，但仍遭警方射殺，引發民眾在芝加哥壯麗大道（Magnificent Mile）抗議遊行。（美聯社）

(中時新聞網)