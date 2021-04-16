白沙屯媽祖鑾轎三退三進衝入正殿，信徒非常開心激動。（周麗蘭攝）

蔡英文總統走在白沙屯媽祖前方，在大批國安人員護衛中顯得不起眼，但仍有支持者眼尖認出熱情招手。（周麗蘭攝）

一家起重機公司用掛手懸掛20公尺高鞭炮。（周麗蘭攝）

20公尺怪手炮施放瞬間很壯觀。（周麗蘭攝）

白沙屯媽祖今（16日）清晨3點30分從土庫鎮六房媽祖紅壇起駕向朝天宮邁進，約9點半進入北港鎮，估計有10萬名香燈腳隨香。蔡英文總統在距離朝天宮4公里處的台19線旁恭迎聖駕。蔡英文向媽祖祈求下雨，她也表示這次活動有很多年輕人參與，並且應用網路傳播，這是很重要的力量。

白沙屯媽祖鑾轎從土庫鎮到元長鄉一路沿著縣道145線走，到客厝村突然轉彎走進鄉道在元長鄉公所停駕至7點10分，起駕之後折返改走台19線，一度停駕看布袋戲，之後再休息3處。

蔡英文總統早上9點40分左右在台19線與雲158線交界處的真武殿牌樓下恭候接駕，隨後走在白沙屯媽祖前方，徒步約4公里，在大批國安人員護衛中顯得不起眼，但仍有支持者眼尖認出熱情招手。

白沙屯媽祖在早上11點50分抵達朝天宮，眾香客、香燈腳齊喊十幾聲「進喔、進喔」，鑾轎三退三進衝入正殿駐駕，眾人脫帽熱烈拍手。

去年白沙屯媽祖到朝天宮進香因疫情衝擊，去年七月才舉行，香燈腳也減少許多，今年報名踴躍，尤其今天抵達北港估計有10萬名香燈腳隨香，沿途5公里民眾發心提供涼水、西瓜、早餐、午餐的補給站幾乎沒中斷。

白沙屯媽祖鑾轎抵達朝天宮前，朝天宮內外已擠滿數萬人，幾乎動彈不得，警方也臨時封鎖廟邊交通，暫停禁止再入廟。廟內雖摩肩擦踵，但信徒秩序良好，靜候鑾轎，人手一機等拍白沙屯媽祖神尊入廟。

蔡英文總統以香燈腳總統身分致詞，她先祈求媽祖趕快下雨，讓欠水的問題解決；這次進香有很多年輕人參加，網路訊息也廣為散播，科技力量與宗教力量結合，是台灣很重要的力量。

(中時 )