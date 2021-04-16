前台北市府顧問劉嘉仁2019年遭爆料性騷擾台北市政府副發言人黃瀞瑩，為此劉嘉仁請辭明志，據媒體披露，劉嘉仁離職後，現傳升任台北市立聯合醫院總院長黃勝堅特助，對此，國民黨台北市議員游淑慧狠酸柯市府，官場潛規則，蹲下是為了跳更高，請辭只是為了避風頭。

《中國時報》2019年報導，黃瀞瑩2019年10月驚傳遭到台北市長柯文哲的愛將、時任北市府顧問劉嘉仁性騷擾，據了解劉以討論公事為由，把黃瀞瑩叫進辦公室內，還將門關起來，製造1男1女共處一室的場面，讓黃瀞瑩不安驚呼「為什麼要關門！」劉隨後更多次用訊息騷擾，導致連柯都知道此事。為此，劉嘉仁請辭明志。

該報導當時也指出，劉嘉仁已婚且育有1子，曾任台北市立聯合醫院院長特助、北市府市長室祕書，因為常在休假時，協助柯文哲處理黨務，更陪同柯參訪各地下鄉行程，因此深得柯的信賴，短短1個月即高升北市府顧問。

據《自由時報》今（16日）報導，離開市府後，劉嘉仁先回台北市立聯合醫院任總院長黃勝堅秘書，現傳恢復原職為總院長特助，引發外界議論；對此，台北市府僅表示，這是正常調動。

游淑慧也隨即在臉書發文狠酸柯市府，官場潛規則，蹲下是為了跳更高，請辭只是為了避風頭！邱昱凱因關說請辭，現成為悠遊卡總經理；劉嘉仁因騷擾請辭，現成為台北市立聯合醫院總院長特助！游譏諷，這是「找回良心 莫忘初衷」或是「丟失良心 不忘權位」，政治不難，抓緊資源，能撈就撈 能佔就佔，誰比誰清高呢。

(中時新聞網)