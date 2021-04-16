「無障礙之家附設燕巢家園」16日舉行開幕活動，由高雄市長陳其邁、身障團體代表等200 多位來賓共同見證高雄市身心障礙服務領域的新生 活里程碑；燕巢家園的服務對象代表，將手繪陶盆贈予陳市長，感謝高雄市政府對身心障礙者的照顧，也象徵市府和民間團體合作，共同為高雄市身心障礙者及家庭帶來新的力量及盼望。
燕巢家園提供全日型住宿照顧、臨短托及緊急安置，並全國首創情緒行為輔導專區等各項服務，最高服務量為120 人，由社會局委託財團法人伊甸社 會福利基金會專業團隊營運管理，提供身心障礙者安全友善無障礙居住環境，讓心智障礙者能在此家園獲得專業的陪伴與照顧，享有優質的生活品質。
高雄市政府社會局表示，由於社會變遷人口老化、高雄市政府有感於身心障礙者家庭照顧問題日趨嚴重，於2016年著手規劃燕巢家園，幾經努力取得行政院及退輔會岡山榮譽國民之家無償撥用土地，於2018年8月23日正式興建，歷經2年，於去年8月完工，家園透天獨棟四面採光、通風良好，採「高雄厝」綠能設計，獲得綠建築、智慧建築合格級標章、中華建築金石獎及城市工程品質金質獎等多項殊榮肯定。
陳其邁表示，高雄市照顧措施以社區、居家及機構式朝多元面向建構服務策略，其中身障社區式日間作業據點數量是全國第一，社區式照顧據點除 現有67處外，每年以成長5處據點為目標。另外建置居家式照顧，讓身障者 在家即可獲得照顧，如居住支持訓練、臨短托照顧和家庭托顧服務，更是備受青睞，每年都有 10％的成長。
而機構式服務，今年新增設燕巢家園和大樹 揚智發展中心，總計可提供服務之機構共 24 家，高市府將持續規劃，期待提供身障朋友更多生活福利，並設置身心障礙權益保障委員會，整合各局處 持續推動身心障礙權益相關工作，包括社會局、衛生局、勞工局、教育局、工 務局、交通局、文化局及運動發展局等，共同建構完善社會照顧網絡，塑造有愛與溫度的友善城市。
高市年滿18歲以上中度以上智能障礙者如有照顧上問題，可洽無障礙之家附設燕巢家園，家園地址：高市燕巢區中安路 55 號，洽詢電話(07)616-2311 或(07)616-2355。
(中時 )
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