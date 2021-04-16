「無障礙之家附設燕巢家園」16日舉行開幕活動，由高雄市長陳其邁、身障團體代表等多位來賓共同見證高雄市身心障礙服務領域的新生活里程碑。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁表示，高雄市照顧措施以社區、居家及機構式朝多元面向建構服務策略，其中身障社區式日間作業據點數量是全國第一，社區式照顧據點除現有67處外，每年以成長5處據點為目標。(林雅惠攝)

高雄市長陳其邁與身心障礙市民互動遊戲。(林雅惠攝)

「無障礙之家附設燕巢家園」16日舉行開幕活動，由高雄市長陳其邁、身障團體代表等200 多位來賓共同見證高雄市身心障礙服務領域的新生 活里程碑；燕巢家園的服務對象代表，將手繪陶盆贈予陳市長，感謝高雄市政府對身心障礙者的照顧，也象徵市府和民間團體合作，共同為高雄市身心障礙者及家庭帶來新的力量及盼望。

燕巢家園提供全日型住宿照顧、臨短托及緊急安置，並全國首創情緒行為輔導專區等各項服務，最高服務量為120 人，由社會局委託財團法人伊甸社 會福利基金會專業團隊營運管理，提供身心障礙者安全友善無障礙居住環境，讓心智障礙者能在此家園獲得專業的陪伴與照顧，享有優質的生活品質。

高雄市政府社會局表示，由於社會變遷人口老化、高雄市政府有感於身心障礙者家庭照顧問題日趨嚴重，於2016年著手規劃燕巢家園，幾經努力取得行政院及退輔會岡山榮譽國民之家無償撥用土地，於2018年8月23日正式興建，歷經2年，於去年8月完工，家園透天獨棟四面採光、通風良好，採「高雄厝」綠能設計，獲得綠建築、智慧建築合格級標章、中華建築金石獎及城市工程品質金質獎等多項殊榮肯定。

陳其邁表示，高雄市照顧措施以社區、居家及機構式朝多元面向建構服務策略，其中身障社區式日間作業據點數量是全國第一，社區式照顧據點除 現有67處外，每年以成長5處據點為目標。另外建置居家式照顧，讓身障者 在家即可獲得照顧，如居住支持訓練、臨短托照顧和家庭托顧服務，更是備受青睞，每年都有 10％的成長。

而機構式服務，今年新增設燕巢家園和大樹 揚智發展中心，總計可提供服務之機構共 24 家，高市府將持續規劃，期待提供身障朋友更多生活福利，並設置身心障礙權益保障委員會，整合各局處 持續推動身心障礙權益相關工作，包括社會局、衛生局、勞工局、教育局、工 務局、交通局、文化局及運動發展局等，共同建構完善社會照顧網絡，塑造有愛與溫度的友善城市。

高市年滿18歲以上中度以上智能障礙者如有照顧上問題，可洽無障礙之家附設燕巢家園，家園地址：高市燕巢區中安路 55 號，洽詢電話(07)616-2311 或(07)616-2355。

(中時 )