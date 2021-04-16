廷鑫(2358)鋁合金、皮件穩定出貨，訂單能見度已到第二季，今日股價開高走高，收在漲停板17.8元，成交量8603張，買單高掛1614張想要買進。

太陽能板鋁材及自行車市場熱絡，延鑫的鋁合金棒代工訂單比重往上增加，反應原物料上漲公司也將產品調整售價，可望推升毛利率表現。皮件業務擺脫疫情影響，第二季出貨將維持在高檔水準，全年度皮件業務成長可期。

以目前接單狀況來看，廷鑫皮件業務第二季出貨將維持在高檔，相較去年同期受疫情影響暫緩出貨，今年皮件業務成長貢獻顯著。廷鑫今年鋁合金業務接單將以高附加價值產品為主，皮件將持續優化生產線，提高產能因應客戶訂單需求，兩大業務同步成長，可望帶動今年全年度業績走升。

另外，廷鑫也跨入生醫領域，開發產品包括骨科中空鎂骨釘、鎂骨板、頸椎板與骨鉚釘等項目，適應症為頸部、手部骨折及腳拇指外翻；手部為常用精密動作部位，降解型醫材可避免再次手術風險而影響靈活度的疑慮，可大幅提高患者術後生活品質，未來可應用於多項骨科手術。

(時報資訊)