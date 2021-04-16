32歲音樂才子嚴爵去年10月被週刊拍到有新歡，對象是台大畢業的高材生Jessie，小倆口參加超平民的環島騎車旅行，晚上休息時間在飯店附近黏TT，相當甜蜜，嚴爵近日鬆口承認認定對方，今年打算結婚。今(16日)嚴爵宣布和Jessie早在上月14日結婚，他曬出親吻新娘額頭婚紗照，寫下「愛就是咖哩（跟妳）一起變老變肥」。

嚴爵過去曾跟女星小8（張允曦）談相差6歲的「姐弟戀」，戀情公開後被外界批評不搭，嚴爵當時勇敢護戀情，直說：「我喜歡就好！」但交往半年就傳出情變，「嚴8戀」無疾而終，還傳出男方劈腿，而在此之前，嚴爵也跟洪榮宏的前妻陳施羽傳有好感，但雙方都否認，強調「只是教友和傳道人的關係」。

嚴爵曬和太太婚紗照。（圖／翻攝自嚴爵 Yen-j ：爵式人生臉書）

去年《CTWANT》直擊原本給人清瘦帥氣才子形象的嚴爵幸福肥，挺著鮪魚肚和交往一年多的Jessie出入公開場合，兩人一同參加單車環島活動，過程中兩人相當親暱，休息時間並肩狂聊天，嚴爵更不顧他人眼光寵溺摸摸女友的頭放閃，Jessie之後也被拍到輕捏男友的臉，可見個性十分外向大方。

嚴爵去年跟Jessie被拍參加單車環島。（圖／翻攝自CTWANT Youtube）

嚴爵去年成立「鮪魚肚影音」，近日被媒體問到是否好事近？他不否認說上半年計畫會以事業為主，結婚計畫保密，又因女友本來從事金融業，去年2月一同成立公司，Jessie便發揮所長擔任財務長，兩人於公於私都相處融洽，讚女友是賢內助。今嚴爵曬出和Jessie的婚紗照，上面寫著：「Jeff&Jessie 愛就是咖哩一起變老變肥 2021.3.14」，他有感而發說：「謝謝祢，妳，你們」，宣告終結黃金單身漢身分，粉絲也獻上祝福。

(中時新聞網)