每個人走向成功的年齡階段都不盡相同，有些人在早年就遇上好機遇一舉成功，有些人則是大器晚成，搜狐網命理專欄就點名，在農曆3月、5月及11月出生的人會在40歲後運勢大開，晚年運勢越來越旺，一樣能夠擁有富裕安樂的人生。

▍1. 農曆3月

3月出生的人性格多變，有時感性有時理性，他們對於環境的適應能力很強，同時好運相隨，貴人運也極佳，一輩子都可以得到貴人的幫助，不僅如此，3月出生的人具有當老闆的潛質，只要有機會展示自我，必定會有很大的收穫。在40歲時，將會事業有成富貴多金，有望享受財富帶來的樂趣。

▍2. 農曆5月

5月處於初夏時節，這個月出生的人性格開朗、思維敏捷，考慮問題很全面，他們命帶富貴，一輩子享福多苦難少，如果是男人，則氣宇非凡才華橫溢，如果是女人，則福氣深厚榮華富貴。無論男女，他們的處事方式在事業上都能得到上級的肯定，到了40歲便可飛上枝頭變鳳凰，有錢又有勢。

▍3. 農曆11月

11月出生的人性格成熟、做事穩重，屬於做人務實低調的類型，雖然他們不願意展示自己，但自身的貴氣卻無法被掩蓋，他們受到2大吉星的庇佑，11月出生的人不僅外表出眾，而且運勢極佳，必定不會平平淡淡度過一輩子，他們在40歲前會經歷磨煉，直到40歲後財路將會大開，人生開始進入風光無限的巔峰期。

(中時新聞網)