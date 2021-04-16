台東縣議員林參天。（台東縣議會提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣議會臨時會於13日議程中，議員林參天與縣府建設處長許瑞貴爆發口角，被趕出會場，16日審查建設處追加預算1億多元，林參天提議暫緩審查，將建設處預算延到正式會期再審議，多名議員緩頰，許也向大會道歉，預算得以順利通過。

臨時會16日審查建設處1億多元的追加預算，林參天提議暫緩審查，將建設處預算延到正式會期再審議，然而多名縣議員，包括陳銘風、陳宏宗都出面緩頰，兩人說明該處預算皆為重要的道路工程，有其急迫性，請林參天不要堅持延期審查，並請許瑞貴為13日行為致歉，許瑞貴照辦，向大會及林參天道歉，林參天同意，預算也順利通過。

由於議會13日開會時，林參天質問綠島環島公路拓寬工程是為由釀出太魯軌事故的「聯合大地」監造，許瑞貴答說是「聯地」，引發林參天不滿，兩人爆發口角，直到麥克風被切斷，雙方仍爭論不休，最後林把許趕出會場。

據了解，林參天確實有所誤解，「聯合大地」與「聯地」是不同公司。建設處簡報中的「聯合大地」是承包交通部公路總局第三區養護工程戶發包的台11線富岡省道工程。

然而，承包建設處綠島環島道路工程的「聯地」，為另1家來自高雄的公司，兩者並無關聯，然經詢問聯地工程顧問公司人員，也表示因名稱相似，常被混淆。

(中時 )