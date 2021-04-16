台鐵太魯閣事故造成49死悲劇，交通部長林佳龍請辭，對於國民黨立法院黨團提出「行政院長蘇貞昌應負起政治責任」，新北市長侯友宜附議，「該負責就負責」，行政院長蘇貞昌神隱10天後，16日出席視察牛結節疹防疫應變措施時，媒體提問上述問題，蘇貞昌望了記者一眼，不願回應，直接問「有沒有人要提問」。

台鐵太魯閣號408車次2日從樹林開往台東，2日上午9時許於花蓮縣大清水隧道口，撞上軌道上工程車脫軌，釀成49死202傷。交通部長林佳龍向中央請辭，國民黨立法院黨團則再度要求行政院長蘇貞昌也要負起政治責任辭職下台。

侯友宜6日接受聯訪說，面對重大災難事件，現在當務之急把事情來龍去脈清楚跟受害者、全國民眾報告，未來可以提供安全、安心的交通路網，才是現在最急迫的事情。面對重大事故，當然要有人負責，誰在這起事件中要扮演責任的角色，相信民眾都很清楚，該負責就要負責任。

蘇貞昌16日視察牛結節疹防疫接受媒體聯訪，原本前2題都正面回應，未料第三題，有媒體提問，侯友宜要您負責「台鐵太魯閣事故」時，蘇貞昌面色凝重地望向提問記者，隨後開口提問「有沒有人要問下一題？」，避談行政院長是否應負責台鐵太魯閣事故。

(中時 )