核廢水也要吞下去?台灣人是二等公民嗎?

日本政府13日確定將福島核廢水將排入大海，引起陸、韓等鄰近國家批評，駐日代表謝長廷的表現更遭外界痛批。國民黨立委李貴敏特別錄影喊話，謝拿的是台灣人民的血汗納稅錢，若無法捍衛台灣人民的利益就該辭職，而不是反過頭來當日本人的說客，想說服台灣人吞完萊豬再吞核廢水，成為國際上的次等公民。

李貴敏在臉書發表影片提到，日本打算把核廢水排入大海，連日本國內都有疑慮，鄰近的國家無論大陸、韓國都嚴正抗議，可惜台灣的駐日代表謝長廷在第一時間沒能反映，台灣民眾的嚴正抗議的心聲，反倒回過頭來指，我們台灣抗議的聲浪是不正確的，因為我們自己的核電廢水也一樣排入，像這樣的立場，「真的是我們台灣人民所派駐在日本的代表應該說的話嗎？」

李貴敏直言：「謝長廷先生不要忘了，你今天拿的薪水，是台灣人民納稅的血汗錢。」李強調，台灣人民對謝的期望，是「駐日」能夠溝通，讓台灣人民的利益得保障，並不是用納稅錢來供謝在日本損害台灣人民的利益，台灣人民並非國際上的次等公民，吞了萊豬不該再吞核廢水。

針對謝長廷的表現，李貴敏痛批：「如果您不能夠代表台灣的話，那麼您就應該要辭職，我們應該要讓能夠以台灣人民的利益、國家的利益為前提的駐日代表，做不到就不要當日本的說客，反過頭來要說服台灣人民吞下日本的核廢水。」

(中時新聞網)