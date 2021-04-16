兩天前小熊與釀酒人對決，小熊捕手康崔拉斯(Willson Contreras)受訪承認是他指使投手砸觸身球，而且事後還覺得很爽，他今天收到聯盟禁賽罰單，「能讓那些人閉嘴真的很爽！」康崔拉斯接受《ESPN》訪問時說道，「他們噓我的時候，我不在意，但當我做出一些反擊時也別太敏感。」

I understand Brewers pitchers have hit Willson Contreras a few times, all accidentally. But Contreras lost his right to complain when he tried to get hit on purpose. The only team to intentionally throw at a batter in all of this has been the Cubs here. pic.twitter.com/BPHDVfLvPR — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) April 14, 2021

事情發生在當天比賽５局下半，小熊投手泰普拉(Ryan Tepera)將球丟向伍德拉夫(Brandon Woodruff)，雖然沒有明顯觸身，但聯盟仍懲處塔普拉3場禁賽、小熊總教練羅斯(David Ross)1場禁賽加上罰款，塔普拉則對此不滿而提出上訴。

泰普拉投出觸身球其實事出有因，因為兩隊仇恨早就開始，他們本季已打了六場比賽，康崔拉斯在上個系列賽先挨頭部觸身球，隔天又被砸，而14日他也在第4局被砸中，近14場對釀酒人就挨了7球。想當然他非常不爽。

Just a friendly reminder that the Cubs are now intentionally throwing at the Brewers because Willson Contreras got upset that he got hit after he tried to get hit. pic.twitter.com/Ll43VJtNcH — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) April 14, 2021

「我知道大部份都不是故意的，但我還是要因上個系列賽被罰款給他們點『提醒』。這是在保護自己，畢竟那些觸身球隨時都可能終結我生涯！」康崔拉斯再次憤怒強調，看來他很明顯就是在向釀酒人報仇，也大方承認了此事。

而兩隊很快會再次見面，他們在下週末將進行三場系列賽，不知道下一次碰面兩隊會不會再出現衝突。小熊捕手康崔拉斯目前總計31打數，累積7支安打、2支全壘打，帶有5分打點，打擊率是普通的0.226，但與他生涯0.264相差不多，投手泰普拉的勝投則是還未開張，目前自責分率是3.86，而生涯累積12勝12敗，自責分率是3.66。

(中時新聞網)