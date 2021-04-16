副市長李憲明16日出席里海學堂揭牌儀式，鼓勵校長們投入海洋課程。（姜霏攝）

桃園市海管處投入約900萬整修觀音濱海遊憩區舊遊客中心，規畫成里海學堂的教室，里海學堂也於16日正式開幕，第一堂課為觀新藻礁通識教育課程，上課學員來自沿海四區及永續發展與環境教育輔導團共72所學校校長，由藻礁大師台北市立大學教授許民陽親自主講，希望校長將正確的藻礁知識帶入校園中。

許民陽為大園本地人，從小在海邊生長，對於海岸環境的知識更是十分熟悉，他直言「住在海邊就是要了解海洋」，讓沿海校區的校長一同來認識海岸、認識藻礁，是在好不過的教學課程了，且既然是在沿海附近的學校，更應該透過親身經歷、親眼見證，來向校園內的師生宣導海洋議題。

海管處表示，原觀音濱海遊憩區舊遊客中心長期未使用，認為空間那麼大實在很浪費，進而規畫成一部分作為里海學堂的教室使用，另一部分為草漯沙丘地景展示館，海管處自去年下半年決定籌備里海學堂，除了場地的佈置之外，教材的籌備也相當重要，目前已編列5本教材，分別為許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬及海客文化、海濱植物等，今年度的目標為完成500人次的教師研習，三年內至少培育3000位種子教師。

環保局長呂理德表示，里海學堂未來將針對桃園市海岸生態亮點開設不同主題的海岸環境解說菁英班，遴選已取得環境教育人員認證的桃園市民，展開為期6天共36小時的訓練課程，包含基礎環境知識課程、解說技巧訓練、教案撰寫技巧及緊急情境應變等，通過筆試口試測驗的學員，即可取得海岸生態解說員資格，再由桃園市府安排擔任海岸生態旅遊的專任解說員，提供遊客高品質的解說

(中時 )