台中市政府警察局第四分局春社派出所警員蔡明哲、李翊瑋日前凌晨3時許接獲民眾報案稱妻子情緒失控，不知如何是好。員警趕赴現場，應門剛好就是報案人的妻子，先生向警方表示，太太因他與娘家人不睦鬧彆扭，不斷作勢在頂樓跑來跑去，員警以言語安慰，最後由救護人員協助送往醫院就醫，讓緊張不已的先生頻頻感謝員警幫忙。

報案的36歲先生向警方表示，近期因家庭經濟有困難，他又剛好與妻子家人起衝突，妻子這陣子心理壓力可能難以宣洩，擔心做出情緒失控的行為。

員警勸說，「夫妻難免會吵架，妳先生可能因為工作太忙沒有顧慮到那麼多，若因為一時的口角產生不好的念頭就太不值得了。婚姻是愛情的起點，不是墳墓，要有決心努力去經營溝通。」

員警深入關懷了解這對夫妻面對的困境，並將自身經歷分享給這對夫妻，也提醒他們不要忘了婚姻的初衷。

32歲的妻子聽完員警分享後大哭一場，表示她相信只要努力一切都會慢慢好轉，對於員警溫暖的開導非常感動。

員警為確保報案人妻子身體狀況無虞將其送醫檢查，陪同上救護車時，這名本來情緒激動的妻子心情漸平復，還不斷向員警稱謝。

春社派出所所長曾一峯呼籲，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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