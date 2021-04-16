新北市長侯友宜表示，將全力協助家屬與被害者。（葉德正攝）

台鐵太魯閣意外，新北市某幼兒園6歲楊小妹妹是最小罹難者，爸爸對救災人員的一句「可以讓我再抱一下嗎？」，讓許多人不忍鼻酸；楊母配合小妹妹生前喜歡玩水個性，希望將骨灰撒在外海，但因出船費昂貴不符補助規定，新北市長侯友宜指示社會局全力媒合民間資源，市府本找到新北市議員蔡淑君願意捐助10萬出海費，最後台鐵允諾補助，預計18日火化後楊小妹妹將在花蓮外海永眠。

本月2日，讀幼兒園的楊小妹妹跟著父親與姊姊到台東旅遊，卻遇上死劫，姊姊腦部嚴重受創，爸爸也受了傷，兩人目前情況穩定。

新北市社會局當天立即派出社工前往花蓮關懷新北市民，楊小妹妹家屬因為她喜歡玩水，討論後希望能讓楊小妹海葬花蓮，但因為海葬不在台鐵補助項目，向社會局求助。

由於3日新北市議員蔡淑君表達要把兒子武藏野甜點麵包店「一日所得」20萬元捐出，社會局長張錦麗向蔡詢問可否將部分轉作楊小妹海葬費，蔡大方表示要再捐10萬，最後台鐵也允諾補助。

蔡淑君說，當天接到社會局長電話她立刻決定再捐10萬完成楊小妹妹遺願，不過台鐵最後決定出錢，她這10萬元沒有捐成，她除了捐出一日所得，也把各界的花籃折成現金90餘萬捐給新北市教育局。

新北市長侯友宜今受訪表示，事發當天他派出副市長謝政達前往花蓮全力協助，並要求社工全力協助受害者家屬與傷者，家屬有需求只有一句「全力協助」，想盡辦法替往生家屬圓最後的夢，照顧受害者是每個人應盡的責任。

(中時 )